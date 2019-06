Harry Potter Wizards Unite: ecco la data del primo evento di gioco

Harry Potter Wizards Unite sta per accogliere il suo primo evento a tempo limitato che ci permetterà di combattere contro varie creature.

Harry Potter Wizards Unite è il nuovo gioco di Niantic e Warner Bros. in stile Pokémon GO. Al pari del titolo dedicato ai mostriciattoli tascabili, in HP WU ci saranno degli eventi a tempo limitata che permettono di ottenere ricompense: ora, è stata annunciata la data del primo.

L’evento di cui stiamo parlando si chiama “Evento Brillante” e sarà completamente ambientato nella Foresta Proibita che i fan della serie conoscono bene. La data di inizio dell’evento è mercoledì 3 luglio alle 19.00, ora italiana. Da quel momento potrete incontrare nella mappa tutta una serie di creature uniche come gli unicorni, del cui sangue Voldemort si è nutrito durante “La Pietra Filosofale”, o anche Aragog, l’acromantula amica di Hagrid introdotta né “La camera dei segreti”, o anche l’ippogrifo Fierobecco, che ha rischiato la testa ne “Il prigionieri di Azkaban”.

Attualmente non è dato sapere quanto durerà l’evento, ma sappiamo che sarà possibile ottenere vari materiali extra con grande facilità, oltre che qualche galeone (che male non fa). Probabilmente potremo scoprire nuove informazioni su questo evento di Harry Potter Wizards Unite nel giro di qualche giorno.

Potete consultare tutti gli articoli e le guide su Harry Potter: Wizards Unite semplicemente seguendo questo link!