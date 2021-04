Hellblade 2 | Come si crea una guerriera

In attesa che Microsoft rilasci qualche nuova informazione su Hellblade 2, Melina Juergens ha pubblicato sul suo profilo YouTube un nuovo video che mostra alcuni retroscena sulla creazione di Senua da parte di Ninja Theory. Si tratta del secondo episodio di una mini serie chiamata “Il diario di un’umana digitale”, un progetto che l’attrice ha deciso di realizzare per rendere maggiormente partecipi i fan di Senua, sulle dinamiche che si svolgono dietro alle quinte.

É giusto ribadire che non si tratta di materiale promozionale diffuso direttamente da Xbox Games Studios, quanto più una simpatica iniziativa molto interessante e che, specialmente in questo episodio, mostra i vari step che Melina Juergens compie per modellare la celebre guerriera. Fra sessioni di motion capture, allenamenti fisici e posturali, riflessioni e fasi di recitazione, è impressionante scoprire quanto lavoro ci sia dietro alla realizzazione di un personaggio complesso e sfaccettato come Senua.

Che Microsoft avesse deciso di investire parecchie risorse nella creazione di Hellblade 2 era già evidente dal primo trialer di gioco e dalla nuova sala dedicata al mocap che Melina Juergens aveva mostrato tramite i social il mese scorso ma vedere questi piccoli dietro le quinte ha aumentato notevolmente la nostra curiosità verso il prossimo capitolo della saga di Senua.

Ora non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali da parte di Microsoft, sperando che le voci di corridoio che vedono il gioco in arrivo nella prima metà del 2022 siano veritiere e, quindi, sperare di poter vedere un assaggio di gameplay di Hellblade 2 durante le conferenze digitali che scalderanno ulteriormente la prossima estate, senza dimenticarci che Ninja Theory è al lavoro anche sul misterioso Project Mara che a detta di Tameem Antoniades sarà una vera e propria rivoluzione per il settore.