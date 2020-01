Ninja Theory: Hellblade 2 e Project Mara porteranno a una rivoluzione

Se c’è uno studio di sviluppo prolifico in questo periodo, quello è di sicuro Ninja Theory. Il team britannico già creatore di giochi quali: Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to The West, DMC Devil May Cry ed Hellblade Senua’s Sacrifice, è attualmente impegnato nello sviluppo di ben 3 diversi nuovi titoli. Il più vicino al rilascio è Bleeding Edge, un esperienza multi giocatore molto distante da tutte le passate produzioni del team.

Oltre a questo, ci sono anche Senua’s Saga Hellblade 2 e il più recente annunciato Project Mara. Entrambi i titoli andranno ad approfondire la psiche umana in situazioni e contesti completamente differenti, ma non solo. Prima dell’annuncio di Project Mara, Tameem Antoniades ha preso parte a un’intervista con la redazione di GQMagazine, dove ha spiegato che sia il seguito di Hellblade che il nuovo horror fanno parte del progetto Dreadnaught e di come il tutto andrà a proporre una vera e propria rivoluzione.

Antoniades ha poi voluto scendere ulteriormente nel dettaglio durante l’intervista, dichiarando che: “Il nostro obbiettivo è quello di ridefinire il concetto di intrattenimento, e addirittura quello di realtà. Quello a cui stiamo lavorando sarà un nuovo mezzo di comunicazione, probabilmente anche l’ultimo, perchè non ci si potrà avvicinare più di così alla realtà. Quando l’avrò portato termine credo che subito dopo lascerò”.

Sia Hellblade 2 che Project Mara non hanno ancora una data di uscita, ma sono due progetti entrambi attesi per la prossima generazione di console, nello specifico su Xbox Series X data la presenza di ninja Theory all’interno degli studi first party Xbox. Cosa pensate del progetto Dreadnaught di Ninja Theory? Vi aspettare una vera e propria rivoluzione nel modo di raccontare una storia da questo team?