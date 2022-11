A quanto pare i lavori inerenti all’utilizzo e costruzione con la motion capture per Hellblade 2 sono ufficialmente terminati. Il tutto è stato annunciato attraverso un post Twitter accompagnato da alcune fotografie esplicative della situazione, con l’attenzione attuale verso quelli che saranno i prossimi passi in fase produttiva.

(FYI) Ninja Theory has finished the motion capture work of Senua's Saga: Hellblade II Here are a couple of wrap-up photos of the team. pic.twitter.com/Z37F2DivRT — Idle Sloth (@IdleSloth84_) November 22, 2022

“Ninja Theory ha terminato il lavoro di motion capture di Hellblade 2. Ecco un paio di foto riassuntive del team”, legge l’introduzione al post, seguita da alcune fotografie in cui compare il team in posa, probabilmente per festeggiare la conclusione di questa fase dei lavori.

Questo non è affatto il primo aggiornamento di questo tipo sul videogioco: nel corso degli anni Hellblade 2 ha proseguito lungo la sua strada, tenendo costantemente informati i suoi appassionati, con un’attesa non facilissima da sostenere. Sono passati circa 5 anni dall’uscita del suo capitolo precedente (Hellblade: Senua’s Sacrifice è stato pubblicato nel 2017), e l’impegno costante sia nel lavorare che nell’informare non può far altro che ben sperare in merito alla sua uscita, si spera, il più levigata possibile in toto.

Nel tempo, comunque, questo particolare approccio allo sviluppo di Hellblade 2 non ha influito troppo positivamente sulla sua community, dando l’impressione che i tempi di sviluppo siano più ampi rispetto al normale (dando adito alle teorie più curiose), e ottenendo quindi, probabilmente, l’effetto contrario a quello sperato. Resta chiaro che prevedere le reazioni del grande pubblico resta sempre un’impresa a dir poco impossibile, anche quando si cerca di connettersi con le persone.

In ogni caso la pubblicazione di queste nuove immagini non può far altro che farci ben sperare in merito alle tempistiche generali di completamento del titolo, anche perché il processo di motion capture rappresenta comunque uno degli elementi centrali dell’intera esperienza.

Conoscendo gli sviluppatori di questo videogioco non dovremo aspettare moltissimo per eventuali nuovi aggiornamenti sui lavori per il titolo.