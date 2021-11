Hellblade: ora potete riviverlo di nuovo con gli RTX

Hellblade non ci ha messo molto ad entrare nel cuore dei suoi utenti. Con una storia incredibilmente misteriosa e intrigante, accompagnata ad un gameplay simil souls-like degno di rispetto, il titolo è riuscito a farsi un’ottima reputazione nell’industria. Non è una sorpresa, infatti, che i fan siano rimasti così estasiati all’annuncio di Hellblade 2, e che tutti siano in trepida attesa per il suo arrivo.

Nonostante siano al lavoro su un secondo capitolo della loro opera, gli sviluppatori non hanno di certo intenzione di abbandonare il primo, ed è per questo che oggi è stato rilasciato un aggiornamento sulla versione PC del gioco, che va a migliorarne sensibilmente la parte grafica. Più nello specifico, l’update va a ritoccare alcuni dettagli riguardanti le visuali, per renderli ancora più piacevoli agli occhi.

La novità più interessante di questo nuovo aggiornamento, però, riguarda una funzionalità che farà decisamente piacere alla maggior parte degli utenti: stiamo parlando dell’aggiunta degli RTX. Ebbene sì: da oggi è finalmente possibile godersi l’esperienza di Hellblade con un aspetto ancora più meraviglioso di quanto non fosse già. Per poterli attivare basta impostare la grafica con il settaggio “Alto”, il quale andrà ad attivare simultaneamente il ray tracing per le ombre e per i riflessi.

L’aggiornamento non termina qui: oltre ai miglioramenti grafici e all’aggiunta degli RTX citati poc’anzi, questo update va anche ad aggiungere varie funzionalità per rendere il gioco più accessibile a chiunque. Ad esempio, adesso nel menu sono presenti dei nuovi settaggi pensati per chi soffre di daltonismo, assieme alla possibilità di cambiare l’assegnazione dei tasti (sia per quanto riguarda i controller che per la tastiera) e di modificare le dimensioni di eventuali sottotitoli.