Helldivers 2, ora sappiamo quanto ha venduto ed è davvero tantissimo

Helldivers 2 è stato sicuramente uno dei videogioco più sorprendenti di questa prima metà dell'anno.Il third-person shooter cooperativo di Sony, ha raggiunto le 12 milioni di unità vendute al 5 maggio. L'annuncio è stato dato direttamente da Sony Interactive Entertainment e dallo sviluppatore Arrowhead Game Studios.

Lanciato l'8 febbraio per PlayStation 5 e PC tramite Steam, Helldivers II ha infranto il record di vendite precedentemente detenuto da God of War Ragnarok nel medesimo arco temporale dal rilascio nel 2022. Secondo Hiroki Totoki, CEO ad interim di Sony Interactive Entertainment, questo titolo non solo è diventato il più grande successo per PC dell'azienda, ma ha anche significativamente contribuito ai profitti e alle vendite nel quarto trimestre dell'anno fiscale della Sony Group Corporation terminato il 31 marzo 2024.

Insomma, sembra proprio che l'azienda nipponica aveva trovato un'autentica gallina dalle uova d'oro, capace di aiutare non poco PlayStation in un anno assente di grandi videogioco.

Inoltre, questi dati, testimoniano l'importante di rilasciare i giochi su più piattaforme possibile. Basti considerare che la maggior parte delle vendite sono avvenute su PC Steam, segno di quanto il PC sia ormai essenziale per il successo di PlayStation.