Hellpoint: ecco la data di uscita del nuovo soulslike

A distanza di anni abbiamo visto un sacco di giochi che si ispiravano ai soulslike come Lords of the Fallen, Nioh, Salt and Sanctuary ed altri ancora. In queste ore è stato rilasciato il trailer di lancio dell’ennesimo titolo che si ispira al genere chiamato Hellpoint, sviluppato dai ragazzi di Cradle Games per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per chi non lo sapesse, con il termine soulslike si intende comunemente quell’insieme di videogiochi che per gameplay trae ispirazione dai titoli dei Souls nati dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Quasi dieci anni fa From Software è stata pioniera di un nuovo modo di approcciare la categoria degli action rpg con Demon’s Souls, titolo in esclusiva per PlayStation 3, ma è grazie alla triologia dei Dark Souls che il soulslike ha fatto parlare di sé facendo innamorare ed infuriare allo stesso tempo milioni di giocatori in tutto il mondo per la sua difficoltà e profondità. Qui di seguito comunque potete gustarvi il macabro trailer di lancio di Hellpoint.

Hellpoint

Hellpoint è un gioco di ruolo horror sci-fi ambientato su una stazione spaziale abbandonata in orbita attorno ad un buco nero. Il titolo si ispira fortemente al già citato Dark Souls ma anche al tanto amato Dead Space. Infatti le scene horror e la piattaforma spaziale ricordano molto il titolo targato Electronic Arts. Il gioco ci immergerà in una trama contorta che coinvolge divinità cosmiche, fisica quantistica e civiltà spaziali estinte. Hellpoint ha tutte le carte in regola per accaparrarsi sia i fan dei souls sia gli appassionati dei giochi e film horror fantascentifici.

Cosa ne pensate di questo nuovo gioco? Siete curiosi di immergervi in questo universo horror sci.fi? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti Hellpoint che ricordiamo verrà rilasciato il 16 aprile 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.