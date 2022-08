Overdose, Death Stranding 2 oppure un nuovo progetto, che i leak non hanno mai svelato in maniera corretta. Su cosa sia al lavoro Hideo Kojima, forse uno dei game designer più eccentrici e più geniali di questa industria non ne abbiamo la certezza. Molto presto, però, potremmo entrare in contatto con la sua opera, la seconda dopo il complicato divorzio da Konami.

Negli uffici della sua software house, che si trova a Tokyo ma ha anche sedi in altre zone del mondo, Hideo Kojima ci tiene infatti a informarci che sta lavorando alle ultime modifiche per un trailer. Come facciamo a saperlo? Basta affidarsi a un’immagine presente sul suo profilo Twitter, il social che utilizza di più in assoluto per condividere la sua vita con il mondo. Nel corso della notte italiana, il game designer ha condiviso due foto, che ritraggono la sua postazione e parte della timeline di Adobe Premiere Pro, programma di montaggio video. “Modifica provvisoria conclusa, almeno per ora”, la didascalia che accompagna le due foto.

Con Death Stranding oramai nel cassetto, a che trailer abbia lavorato il signor Hideo Kojima non ci è dato saperlo. Potrebbe essere però il primo filmato dell’esclusiva per console Xbox, sviluppata proprio in collaborazione con Xbox Game Studios e che secondo l’insider Tom Henderson dovrebbe essere una sorta di gioco horror con protagonista l’attrice Margaret Qualley, che ha già collaborato con il game designer proprio in occasione del suo ultimo gioco. Con la Gamescom 2022 alle porte, forse è proprio arrivato il momento giusto per Kojima Productions per mostrare al mondo il loro nuovo lavoro.

Attenzione, però, anche a progetti diversi. Il game designer non ha mai nascosto la volontà di produrre altri generi di prodotti e non è escluso che il trailer che sta montando non sia in realtà un’anticipazione di una serie TV, cortometraggio o serie anime di Death Stranding, unica IP su cui ha i totali diritti insieme a Sony, che ne controlla invece la pubblicazione lato console. Per ora possiamo fare solo ipotesi, ma la sensazione è che siamo prossimi a scoprire cosa bolle in pentola negli uffici di Tokyo. E non stiamo più nella pelle.