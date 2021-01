Hitman 3 si mostra in un nuovo gameplay

Uno dei titoli più attesi per questo 2021, nonché dei primi mesi di vita di PS5 e Xbox Series X|S, è sicuramente Hitman 3, celebre videogioco d’azione stealth che chiude il cerchio della trilogia dello sviluppatore danese IO Interactive, iniziata nel 2016 con Hitman e proseguita due anni dopo con Hitman 2. A risollevare tutti i fan in trepida attesa ci pensa il canale YouTube di GameInformer, che recentemente ha pubblicato un video che rivela un gameplay trailer con i primi 5 minuti di gioco.

In questi primi minuti di gameplay, è possibile ammirare l’Agente 47 alle prese con la nuova missione a Dubai, il cui obiettivo è riuscire ad infiltrarsi in uno sfavillante grattacielo della metropoli mediorientale. Una volta dentro, l’agente segreto si veste ed entra nel vivo del suo lavoro, mimetizzandosi con l’eleganza e la signorilità dell’evento e dei suoi partecipanti. A giudicare dal filmato – che potete vedere anche voi qui sotto – questi primi minuti di assaggio di Hitman 3 risuonano familiari, pensando ai precedenti titoli della serie. Indiscutibilmente, la grafica cattura lo spettatore, in grado di istigare i giocatori più smaniosi che attendono di provarlo sulle nuove console da poco sul mercato.

Questa breve clip basta per mostrare al grande pubblico l’ottimo lavoro che è stato fatto con Hitman 3, un breve assaggio che, tuttavia, non eclissa il suo fascino. Tra le novità più interessanti di Hitman 3 menzioniamo la possibilità di importare tutte le location di Hitman e Hitman 2, senza dimenticare la varietà di azione all’interno di ogni scenario, all’interno dei quali il giocatore incontrerà numerosi personaggi con cui interagire. Sarà il giocatore a scegliere come approcciarsi alla missione, quale percorso seguire e come equipaggiarsi per arrivare all’obiettivo.

Il celebre assassino apre così le danze ad una nuova stagione, concludendo una delle migliori serie stealth di tutti i tempi. Hitman 3 uscirà il 20 gennaio per PC (in esclusiva temporale per Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch, senza dimenticare che sarà compatibile con PlayStation VR.