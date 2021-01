Hitman III: come importare i livelli di Hitman 1 su Xbox

Ci giungono diverse segnalazioni da parte di numerosi utenti di un fastidioso problema legato al nuovo Hitman III. Nel dettaglio, diversi utenti non riescono a importare i livelli del primo capitolo (nonostante siano in possesso del Legacy Pack) all’interno del terzo per via di un bug. Ciononostante, noi di Game Division abbiamo cercato e trovato una soluzione rapida attua ad aggirare, e risolvere, questa problematica. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed esaminiamo nel dettaglio tutti i passaggi da seguire per importare correttamente i livelli di Hitman 1. Di cosa avrete bisogno? Della vostra Xbox e del dispositivo su cui state leggendo la news, che sia un PC, uno smatphone o un tablet.

Per prima cosa accendete la vostra Xbox e aprite l’app Impostazioni. Adesso recatevi sulla dicitura “Dispositivi e connessioni” e cliccate su “Funzionalità remote”. Vi si aprirà un menù dove, in basso a sinistra, dovrete spuntare l’opzione “Abilità funzionalità remote”. Fatto? Adesso spostatevi sul vostro smartphone, o sul vostro PC ,e non dovrete far altro che cliccare qui per accedere alla pagina Microsoft di Hitman 3 Access Pass: Hitman 1 GOTY Edition. Non appena sarete all’interno della pagina, selezionate “Installa sui miei dispositivi” e spuntate la vostra Xbox. Ovviamente per compiere questa operazione dovrete soddisfare i requisiti richiesti per ricevere gratuitamente il Legacy Pack che, molto semplicemente, consistono nel possedere Hitman 1 in digitale o averne importato i livelli nel secondo capitolo.

A questo punto, osservando il menù della console, potrete notare un quadrato verde che viene installato sulla vostra console. Niente paura, è proprio il Legacy Pack. Completate le procedure soprastanti, non vi resta altro che avviare Hitman III e godervi i livelli del primo capitolo al suo interno. Speriamo che la nostra guida possa avervi aiutato a risolvere questo fastidiosissimo bug, in attesa della soluzione promessa dagli sviluppatori e sulla quale sono già al lavoro da qualche giorno. Vi ricordiamo di dare uno sguardo alla nostra recensione dedicata all’ultima avventura dell’Agente 47 e a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti!

Avete seguito la nostra guida? Qualora avessimo risolto il vostro problema, vi invitiamo a parlarne nei commenti!