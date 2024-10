Honkai: Star Rail, l'update 2.6 è in arrivo il 23 ottobre

Il 23 ottobre 2024 verrà rilasciato l'aggiornamento alla versione 2.6 di Honkai: Star Rail. L'annuncio è stato fatto durante lo speciale livestream "Annals of Pinecany's Mappou Age" dell'11 ottobre.

I giocatori torneranno a Penacony per esplorare la Paperfold University, un rinomato istituto intergalattico in fermento per l'inizio del semestre e le celebrazioni dell'anniversario. Sarà possibile incontrare un nuovo potente alleato 5 stelle, Rappa, un personaggio coraggioso e unico.

L'aggiornamento offrirà anche l'opportunità di ottenere personaggi 5 stelle già noti come Dan Heng Imbibitor Lunae, Acheron e Aventurine. Inoltre, verrà introdotto il terzo DLC dell'Universo Simulato, dopo Swarm Disaster e Gold and Gears.

Honkai: Star Rail è un videogioco di ruolo strategico sviluppato da miHoYo, noto anche per altri titoli come Genshin Impact e Honkai Impact 3rd. Il gioco è ambientato in un universo fantascientifico con elementi fantasy e narra le vicende di un gruppo di personaggi che viaggiano attraverso diversi mondi a bordo di un treno spaziale, lo "Star Rail".

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui contenuti dell'universo miHoYo e dei suoi titoli.