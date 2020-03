Horizon Zero Dawn 2 su PS5: anticipazioni dal fumetto? Ecco trama e data di uscita

Mentre i giocatori PC attendono Horizon Zero Dawn previsto in arrivo durante quest’estate, la casa editrice Titan Comics ha rivelato maggiori informazioni sul fumetto della serie annunciato lo scorso dicembre 2019. La storia che sarà narrata all’interno di questa produzione è ambientata in un periodo successivo agli avvenimenti accaduti nel primo capitolo della serie.

Di conseguenza sono già in molti a pensare che la trama sarà identica a quella che vivremo in Horizon Zero Dawn 2 sulla prossima macchina da gioco di casa Sony. A firmare la sceneggiatura troviamo Anne Toole, una delle principali fautrici della storia ideata per Horizon Zero Dawn. Qui sotto potete visionare la copertina utilizzata dal primo numero della serie.

La protagonista di questa produzione sarà Talanah, una cacciatrice impegnata in un’ardua avventura in seguito alla scomparsa di Aloy. Quest’ultima dovrà vedersela con una nuova pericolosissima minaccia da poco manifestatasi su queste terre immaginarie: una specie di macchine mai vista prima d’ora, pronta ad annientare la razza umana definitivamente.

La storia quindi si preannuncia molto interessante, e vedrà al centro della scena le avventure di Talanah, la quale si imbatterà in questa misteriosissima e potente nuova specie di macchine evolute di cui ancora non si conosce nulla. In seguito all’annuncio della storia, l’editore ha affermato: “Siamo sicuri che tutti i fan adoreranno le storie che dobbiamo raccontare su Talanah e Aloy mentre espandiamo l’universo di Horizon Zero Dawn….” e poi ancora riferendosi alla reazione dei fan: “non vedo l’ora di vedere quale sarà la reazione all’arrivo di questa fantastica nuova storia”. Infine, vi ricordiamo che il fumetto curato da Titan Comics è previsto in uscita per il prossimo 22 luglio in versione digitale sul mercato americano.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? sarà questa la trama di un ipotetico Horizon Zero Dawn 2? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.