Horizon Zero Dawn ora si gioca in VR, scopriamo l’incredibile video di gameplay

Le mod hanno da sempre offerto grandi cambiamenti a come si gioca un titolo. L’ultimo caso è la modalità VR, ovvero realtà virtuale, di Horizon Zero Dawn. Il gioco di casa Sony ha debuttato su PC qualche tempo fa, dopo gli ottimi risultati ottenuti su PlayStation 4 e ovviamente ha attirato intorno a sé la sempre grande community dei modder, che questa volta hanno compiuto un vero e proprio miracolo in grado di donare una nuova vita al gioco.

Se la realtà virtuale fatica a partire, soprattutto a causa della mancanza di supporto da parte di publisher e sviluppatori, i modder hanno saputo colmare, almeno in parte, questo vuoto. Uno dei punti di riferimento di questa community è sicuramente LukeRoss, che ha già convertito giochi come GTA V e Red Dead Redemption 2 e Mafia 3 e che ora ha messo le mani su Horizon Zero Dawn. Il risultato? Il gioco è ovviamente interamente giocabile utilizzando un visore per la realtà virtuale, come dimostrato dal video di gameplay che trovate poco più in basso.

Pur essendo un risultato strabiliante, è bene notare due cose. Si tratta di una mod non ufficiale e quindi l’installazione può causare eventuali crash o altri errori, ma su questo siamo abituati. La seconda è che si tratta di un lavoro sicuramente ben eseguito, ma che non riesce (per forza di cose) a sostituire il classico pad per PC, DualSense o controller Xbox che sia. In pratica la mod vi permette sì di eseguire Horizon Zero DawnHorizon Zero Dawn sul vostro visore, ma si tratta chiaramente di una mod dedicata alla telecamera, che trasforma l’opera di Guerrilla Games in un FPS invece che in TPS.

Nonostante i vari limiti tecnici dei modder, queste mod rappresentano sicuramente un importante esercizio di stile. E chissà se un giorno, nel corso dei prossimi anni, Guerrilla Games non decida di lavorare ad una versione interamente costruità per la VR a livello nativo del gioco. Sperare d’altronde non costa nulla, non trovate?