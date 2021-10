Volete giocare Horizon Zero Dawn in treno? Yoshida dispensa utili consigli

Con l’arrivo di Steam Deck all’orizzonte, in tanti sognano di giocare qualche tripla A come Horizon Zero Dawn in metropolitana o in treno. Nell’attesa di mettere le mani sull’hardware Valve però esistono anche alcuni prodotti abbastanza simili, almeno nelle intenzioni. Uno di questi è il GDP Win, un device prodotto in Cina che altro non è che un PC a portata di mano. Dal form factor molto simile a Nintendo Switch, GDP Win è in realtà un device che è già ben conosciuto, tanto che lo possiede anche Shuhei Yoshida, Head of PlayStation Indies dopo una carriera passata come presidente di SIE Worldwide Studios. E su Twitter (dove è attivissimo) ha proprio dispensato alcuni consigli su come giocare al titolo Guerrilla Games sul device cinese.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Yoshida ha pubblicato un tweet che lo mostra impegnato in una sessione di gioco su Horizon Zero Dawn proprio sul terzo modello di GDP Win. Il gioco Guerrilla Games, uscito quando il dirigente Sony era presidente di SIE Worldwide Studios, gira già abbastanza bene sul device ma Yoshida ha voluto dispensare due piccoli consigli per permettere a tutti di avere un’esperienza di gioco migliore.

Come recita il tweet, che trovate poco più in basso, Yoshida consiglia a tutti i giocatori una serie di opzioni per permettere di godere di Horizon Zero Dawn in portabilità. I due piccoli trucchi essenziali si riferiscono a impostare il Render Scale al 50% e la Display Mode a schermo intero. Due piccole accortezze che rendono il titolo Guerrilla Games perfettamente giocabile sul device.

Portable Horizon Player #GPDWin3

(Set “Render Scale” to 50%, and “Display Mode” to Full Screen) pic.twitter.com/gHTmED8vwQ — Shuhei Yoshida (@yosp) October 24, 2021

Se avete un GDP Win 3 in casa e disponete di una copia di Horizon Zero Dawn, perché non provare? Potrebbe risollevare i vostri viaggi in autobus, metropolitana, treno o aereo. Se invece avete già finito il gioco Guerrilla Games, beh, non dovete preoccuparvi: Aloy ritornerà il 18 febbraio 2022, su PS5 e PS4. E sarete pronti ad affrontare nuove avventure nella terra post apocalittica immaginata da Guerrilla Games.