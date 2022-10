Dopo il remake di The Last of Us (che potete acquistare su Amazon), secondo alcuni rumor verificati da fonti autorevoli come Andy Robinson di VGC e Lance McDonald, Sony sarebbe al lavoro su una rimasterizzazione di Horizon Zero Dawn, il primo gioco del franchise prodotto da Guerrilla Games. A lanciare lo scoop ci ha pensato la testata giornalista Multiplayer First, svelando anche alcuni dettagli di questa operazione, ancora non annunciata ufficialmente.

Secondo quanto riportato online nel corso della notte italiana, la versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn dovrebbe presentare dei modelli di gioco più realistici e un nuovo sistema di illuminazione. Non è chiaro se il titolo riceverà lo stesso trattamento di The Last of Us, praticamente ricostruito da zero per PS5, oppure se Guerrilla Games abbia limitato i lavori a una remaster vera e propria. Attualmente questo “nuovo” gioco (che ripetiamo, non è ancora stato annunciato ufficialmente) dovrebbe vedere la luce solamente su PS5 e non su PC, dove però il titolo è già disponibile nella sua versione migliore.

Secondo le fonti che hanno svelato il possibile remaster del gioco, Guerrilla Games sarebbe al lavoro anche su un titolo multiplayer, probabilmente cooperativo. Il gioco dovrebbe essere lanciato sia su PS5 che su PC, ma non è chiaro se in contemporanea oppure no. Anche in questo è però bene ricordarvi che siamo nel campo dei rumor e delle speculazioni. Le informazioni sono state verificate da parte di giornalisti e addetti ai lavori decisamente affidabili, ma come di consueto conviene attendere eventuali annunci ufficiali.

This is actually true https://t.co/f9KYStwqwf — Lance McDonald (@manfightdragon) October 2, 2022

La prima reazione degli utenti di Twitter, ResetEra e Reddit al possibile arrivo di questa remaster è stata decisamente fredda. In molti non trovano il senso di lanciare una remaster per un gioco che ancora oggi risulta decisamente valido a livello tecnico e con così pochi anni sulle spalle, considerato che Horizon Zero Dawn debuttò nel 2017 per PS4. Sarà comunque necessario aspettare una possibile conferma da parte di Sony, che però potrebbe arrivare anche più in là nel tempo: il remake di The Last of Us venne infatti svelato da alcuni insider a marzo del 2021, ma l’annuncio ufficiale arrivò solamente a giugno di quest’anno, in occasione della Summer Game Fest. Qualsiasi piano abbia in mente il colosso nipponico per il franchise di Aloy non sarà probabilmente svelato da qui alla fine del 2022.