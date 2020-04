Hotline Miami Collection arriva finalmente su Xbox One

È ormai evidente il lavoro che sta facendo Phil Spencer per portare numerosi giochi mancanti nel proprio catalogo. Lo dimostra lo sforzo con i titoli giapponesi dal calibro di Nier, Yakuza e Kingdom Hearts, ma anche l’arrivo di diversi titoli dapprima esclusivi per altre piattaforme. L’obiettivo è quindi quello di non avere più un deficit per quanto concerne l’assenza di giochi, sia tripla A che di minor spessore come i prodotti indipendenti. Da questo punto di vista ID Xbox sta facendo un lavoro fenomenale nell’investire in progetti interessanti e unici, anche grazie al supporto di Xbox Game Passs che permette di far provare dei giochi che difficilmente attirerebbero una così grande quantità di giocatori.

Riguardo a questo, oggi arriva l’annuncio di Devolver Digital e degli sviluppatori di Dennaton Games dedicato al celebre Hotline Miami. I due celebri capolavori Run & Gun rilasciati ormai più di 8 anni fa arrivano finalmente anche su Xbox One a partire da oggi, attraverso una collection che comprende Hotline Miami e Hotline Miami 2 Wrong Number. Il pacchetto ha un costo di 24,99 euro.

Per chi non conoscesse Hotline Miami, si tratta di un videogioco d’azione in visuale isometrica piuttosto brutale e anche decisamente ostico. Imparare a conoscere i livelli e capire come affrontare i nemici non è così facile, di conseguenza occorre adottare una serie di considerazioni strategiche. I due giochi sono due autentiche perle, pluripremiati da critica e pubblico per la loro storia ricca di colpi di scena.

Non ci sono notizie in merito a un loro inserimento sul noto servizio Xbox Game Pass, ma se mai dovessero essere aggiunti, non mancheremo nel dirvelo con una notizia o un aggiornamento. Voi li acquisterete? Avete mai giocato a Hotline Miami? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti!