Humble Bundle per l’Australia, 25$ per un pacchetto di giochi da oltre 400$ devoluto interamente in beneficenza

Come saprete, il continente australiano è flagellato già da tempo da incendi catastrofici, che stanno mettendo a dura prova non solo la popolazione, ma anche l’intero ecosistema. Le fiamme hanno raso al suolo distese immense del territorio australiano, con stime che parlano di oltre 10 milioni di ettari di terreno in fiamme e di oltre un miliardo di animali morti. Sono molti gli enti benefici, le aziende e i privati che sono scesi in campo nel supporto del continente e tra queste c’è oggi anche Humble Store, che ha deciso di offrire ai suoi utenti una straordinaria offerta a supporto dell’Australia e della sua difficile riedificazione.

Si tratta dell’Australia Fire Relief Bundle, i cui proventi saranno interamente donati in beneficenza al paese e di chi è in difficoltà. Si tratta di un bundle dal prezzo di soli 25$, i cui titoli contenuti hanno però un valore commerciale di circa 400 dollari! Si tratta di circa 30 titoli di ottima qualità tra cui segnaliamo Hollow Knigth, Armello, Hand of Fate 2, Crawl e Machinarium, oltre a tanti altri titoli magari meno noti, ma comunque di eccellente qualità.

Si tratta di un’iniziativa eccezionale, i cui proventi, lo ricordiamo ancora una volta, andranno interamente alla causa australiana. Come giocatori, ma soprattutto come esseri umani, siamo molto vicini a tutte le vittime del disastro e siamo felici di poter contribuire all’iniziativa di Humble Store non solo acquistando noi, in primis, l’ottimo pacchetto, ma invitando anche voi a fare lo stesso. Oltre 30 ottimi titoli al prezzo di 25$, ed avrete tempo i prossimi 6 giorni per completare l’acquisto (e invitare i vostri amici a fare lo stesso). Quindi coraggio! Giochiamo tutti assieme per una buona causa!

» Clicca qui per acquistare l’Australia Fire Relief Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

