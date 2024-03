I 60fps nei giochi sono essenziali, lo dicono i giocatori

Una settimana fa vi avevamo chiesto se secondo voi i 60fps in un videogioco sono essenziali. Ebbene, il risultato non mostra dubbi: il framerate minimo per giocare nel 2024 non deve essere sotto ai 60fps.

Pensi che siano essenziali i 60 FPS per giocare? Assolutamente sì (56%) No, vanno bene anche i 30fps (29%) Per me sono pochi anche i 60fps (15%) Totale voti: 3046 Il sondaggio è chiuso dal 13/03/2024

Avete votato in circa 3042, il 56% di voi pensa che la fluidità a 60fps sia essenziale, si tratta di più della metà dei votanti. Il 29% è disposto a giocare anche a 30fps, mentre il 15% pensa addirittura che i 60fps non bastino per godersi un'esperienza videoludica.

Viviamo in un periodo storico dove la maggior parte dei videogiochi offre ben due modalità distinte: una per la qualità grafica e l'altro per la fluidità. Un'idea democratica, che mette d'accordo tutti, che tuttavia ha visto anche delle eccezioni. Per esempio, giochi come Starfield, Dragon's Dogma 2 e Gotham Knights non offrono (almeno per ora) una modalità a framerate elevato, un risultato negativo ottenuto tra la potenza ormai ridotta delle console di attuale generazione e un'ottimizzazione abbastanza deludente.

Per avere lo standard dei 60fps, quindi, occorrerà quantomeno attendere la prossima generazione di console, che dovrebbe finalmente garantire un framerate in grado di mettere d'accordo tutti.

C'è anche da sottolineare che gli Microsoft stessa raccontò, poco prima del lancio di Xbox Series X, che l'obbiettivo delle console sarà quello di raggiungere i 120fps, mantenendo una qualità tecnica importante. Le piattaforme da salotto ci riusciranno prima o puoi?