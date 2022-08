Negli ultimi mesi del 2021 si è parlato molto insistentemente di metaverso, token non fungibili e criptovalute. Nel mentre che la bolla sembra essersi sgonfiata, inutile dire che le grandi realtà continuano a lavorare incessatamente per farsi trovare pronte alla prossima rivoluzione digitale. In tal senso, grazie a Fortnite, Epic Games potrebbe aver già creato il suo Megaverso e la dimostrazione, questa volta, arriva da Rocket League.

Lanciato nel 2017, Fortnite è diventato non solo il Battle Royale più giocato in assoluto, ma anche un vero e proprio spazio di condivisione. Nel corso degli anni, Epic Games ha lavorato estremamente bene, trasmettendo per esempio i concerti di alcune personalità della musica, arrivando a essere a tutti gli effetti un vero e proprio metaverso. Ora, però, il team di sviluppo e publisher ha fatto un piccolo passo in avanti, arrivando a trasmettere i campionati di Rocket League all’interno del gioco, coinvolgendo tutti i fan.

Non si tratta di mettere solo degli avatar davanti a uno schermo, tutt’altro. Grazie al Battle Royale, Epic Games ha trasformato la visione dei campionati del gioco di Psyonix in una vera e propria esperienza interattiva. Prima si sceglie la squadra da supportare e se quel team segna, il giocatore riceve un buff che lo aiuterà nella prossima partita di Fortnite. I match vengono infatti trasmessi tra una sessione e l’altra, all’interno della Lobby.

Dobbiamo essere onesti: non è la prima volta che si tiene un esperimento del genere, ma rispetto al passato tutto ciò sta diventando sempre più fluido. L’integrazione e la comunicazione tra i due giochi free-to-play (entrambi di proprietà di Epic Games) dimostra che forse, tutto sommato, il metaverso può essere davvero qualcosa di interessante, anche lato consumer, a patto ovviamente che si lascino fuori i vari comportamenti speculativi. Un passo nella direzione giusta, che aiuterà il team di sviluppo ed editore a creare la sua versione di metaverso, che con la base di utenti di Fortnite potrebbe essere davvero il più grande di sempre.