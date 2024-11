I giochi su PS5 Pro vanno peggio, gli sviluppatori stanno cercando di capire il motivo

Konami e altri sviluppatori stanno indagando sui problemi grafici riscontrati su alcuni giochi per PlayStation 5 Pro. I titoli coinvolti includono Silent Hill 2 Remake e Star Wars Jedi: Survivor, che presentano glitch visivi e prestazioni peggiori rispetto alla versione base di PS5.

PlayStation 5 Pro è una versione potenziata della console standard, progettata - in teoria - per offrire migliori prestazioni e grafica nei giochi grazie a componenti aggiornati e tecnologie proprietarie come il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) per l'upscaling AI. Tuttavia, alcuni giochi ottimizzati per sfruttare queste funzionalità stanno mostrando problemi inaspettati.

Bloober Team, sviluppatore di Silent Hill 2 Remake, ha dichiarato su X di essere "al lavoro" sulla questione. Anche EA, publisher di Jedi: Survivor, ha confermato di star "investigando attivamente" il problema. Ci sono state segnalazioni di problemi anche per Alan Wake 2, ma Remedy non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Jedi: Survivor appare drammaticamente peggiore sulla nuova console con l'upscaling PSSR attivo. Sono stati riscontrati glitch grafici nella modalità prestazioni con ray tracing, che riducono la risoluzione a circa 720p. Anche Silent Hill 2 sembra essere affetto da problemi simili, con sfarfallio e pixelation su alcuni asset. In alcuni casi, rimuovere l'aggiornamento PS5 Pro migliora addirittura la qualità visiva.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Non è ancora chiaro cosa stia causando questi problemi grafici. Una teoria suggerisce che i giochi potrebbero utilizzare una versione precedente del PSSR, e futuri aggiornamenti dovrebbero risolvere le criticità. Un'altra ipotesi indica un bug che colpisce specificamente i giochi che girano nativamente a risoluzioni inferiori (sotto i 1080p).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Attualmente ci sono oltre 50 giochi ottimizzati per PS5 Pro che utilizzano le funzionalità PSSR. PlayStation ha recentemente annunciato che anche The Callisto Protocol e un titolo non ancora svelato di Krafton riceveranno l'aggiornamento.

Gli sviluppatori sono, ovviamente, al lavoro per risolvere questi problemi il prima possibile. D'altronde, per i giocatori che hanno investito 800 euro o più nella nuova console avere giochi che non sfruttano appieno le potenzialità dell'hardware rappresenta sicuramente una delusione. La speranza è che gli aggiornamenti in arrivo possano presto ottimizzare le prestazioni e la resa grafica su PS5 Pro.

La risoluzione di questi problemi richiederà probabilmente un periodo di adattamento e ottimizzazione, sia da parte degli sviluppatori che di Sony stessa.