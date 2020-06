I migliori videogiochi open world da acquistare | Giugno 2020

Tra i generi più amati dai giocatori di tutto il mondo non possiamo certo non annoverare anche gli open world, ossia tutti quei videogiochi che ci permettono di girovagare ed esplorare in completa libertà l’intero mondo di gioco. Certo, nel corso degli anni abbiamo visto più di un titolo del genere risultare fin troppo annacquato o senza mordente, ma è innegabile come un buon open world sappia restituire delle emozioni e delle atmosfere a dir poco impareggiabili da altre opere. Giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild e The Witcher 3, ossia due tra i migliori open world sul mercato, sono infatti due limpidissimi esempi della bontà del genere e, proprio per meglio aiutarvi a non perdere ore sul titolo sbagliato, abbiamo raccolto per voi in questo corposo elenco i migliori videogiochi open world ad oggi sul mercato.

Se siete alla ricerca di qualche buon videogioco ma di un altro genere, nessun problema: potete infatti trovare sempre sulle nostre pagine degli articoli dedicati ai migliori stealth, ai migliori strategici, ai migliori giochi d'azione e molti altri ancora.

I migliori open world

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Non potevamo che iniziare questa lista se non con quello che è molto probabilmente il vero capolavoro della generazione, un titolo in grado di portare a livelli qualitativi inauditi una saga già di per sé conosciuta come una delle più apprezzate dell’intero panorama videoludico. Trovare dei punti deboli all’ultima avventura di Link è un’impresa assolutamente ardua e tra uno stile grafico riuscitissimo, delle ambientazioni mozzafiato ed un gameplay coi contro fiocchi i punti deboli di The Legend of Zelda Breath of the Wild sono veramente pochissimi. Se possedete Nintendo Switch e non lo avete ancora fatto, fidatevi di noi: recuperate il primo possibile questo grandissimo titolo!

The Witcher 3

Nell’attesa di quel capolavoro annunciato di Cyberpunk 2077, che è stato ahimè nuovamente rimandato di un paio di mesi solamente qualche giorno fa, possiamo comunque goderci appieno su una moltitudine di piattaforme uno dei migliori open world e giochi di ruolo di sempre. The Witcher 3 è infatti un’opera sublime, longeva e corposa, in grado di regalare centinaia e centinaia di ore di gioco senza mai venire alla noia. A rendere il tutto ancor più ghiotto sono poi i due DLC del titolo, ossia Hearts of Stone e Blood and Wine, entrambi inclusi nella Game of The Year Edition del gioco ed in grado di innalzare drasticamente la qualità ludica di The Witcher 3. Se amate gli Action-GDR e le ambientazioni fantasy non troverete miglior open world di questo.

Assassin’s Creed Odyssey

Tra le più celebri saghe con ambientazione open world possiamo sicuramente trovare anche Assassin’s Creed, con la lunghissima serie di Ubisoft che sin dal principio si è imposta come uno dei più interessanti rappresentanti del genere. Dopo qualche anno un po’ in sordina, dovuto soprattutto a qualche capitolo non proprio ispirato, il publisher transalpino ha però cambiato decisamente rotta ed è tornato alla riscossa con Origins prima e Odyssey poi, ossia due tra i migliori open world degli ultimi anni, nonché due validissimi esponenti della saga. Assassin’s Creed Odyssey è un titolo stupendo, il parco giochi perfetto per qualsiasi appassionato del genere.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è uno di quei titoli che non ha bisogno di presentazioni, con il western di Rockstar Games che ha saputo ritagliarsi una fama di tutto rispetto del corso degli ultimi anni. Innegabile, infatti, come Red Dead Redemption 2 sia uno tra i migliori open world ad oggi sul mercato, nonché, come riporta anche la nostra recensione, un titolo per cui gli elogi si sprecano: “un’opera mastodontica, impressionante sotto tutti i punti di vista. Una produzione che sembra arrivare direttamente dal futuro e che, inevitabilmente, influenzerà tutti i videogiochi che verranno. Tecnicamente eccelso, propone soluzioni di gameplay inedite e le contestualizza in un mondo di gioco ricco e appassionante.” Red Dead Redemption 2 è quindi assolutamente uno dei migliori open world di sempre, assolutamente imperdibile per qualsiasi appassionato di videogiochi.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 è un po’ la mosca bianca di questo corposo elenco dei migliori open world, trattandosi di un racing game e non di un action game/tps come gli altri esponenti di questa lista. Non inserire il capolavoro di Playground Games tra i migliori open world ad oggi sul mercato sarebbe però stato un grandissimo errore, considerando soprattutto la grandissima qualità del titolo. La software house britannica con questo quarto capitolo della celeberrima saga di racing game arcade è infatti riuscita a sublimare una formula di gioco già di per sé pazzesca, regalandoci uno dei titoli più belli e frenetici di questa generazione. Se amate il genere non potete assolutamente farne a meno: Forza Horizon 4 merita di essere esplorato da cima a fondo!

GTA 5

Nonostante sia presente sul mercato da oramai 7 anni GTA 5 resta senza troppi problemi ancor oggi uno dei migliori open world sul mercato, con migliaia e migliaia di giocatori che affollano ogni giorno i server del gioco. Il titolo di Rockstar Games è infatti un prodotto sopraffino, divertente ed estremamente versatile, che ha saputo sopravvivere al corso del tempo grazie ad una quantità di contenuti impressionante, come ad esempio il tanto decantato GTA Online. A certificare ulteriormente come l’età dell’oro di GTA 5 sia ancora lungi dal vedere una conclusione è il recente annuncio del titolo anche per l’attesissima next gen: un certificato di valore decisamente indissolubile e che conferma la bontà ludica di GTA 5.

Horizon Zero Dawn

Con ancora negli occhi il bellissimo trailer d’annuncio Di Horizon 2 Forbidden West, secondo capitolo della saga di Guerrilla Games atteso in esclusiva per PlayStation 5 nel 2021, non potevamo che chiudere col botto questa lista consigliandovi Horizon Zero Dawn, ossia un titolo colmo di fascino e tanti, tanti pregi. L’epopea di Aloy, la giovane e coraggiosa protagonista nel titolo, è infatti fortemente rimasta impressa nella mente di tantissimi appassionati, che hanno trovato nell’open world di Guerrilla Games un titolo dall’indiscutibile valore. A rendere il tutto più interessante è inoltre il fatto che Horizon Zero Dawn arriverà quest’estate anche su PC, permettendo così anche a tutti i videogiocatori su tale piattaforma di godere di questo validissimo titolo.

