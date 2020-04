I migliori giochi a 30 euro o meno su Instant Gaming | Aprile 2020

Da qualche anno a questa parte hanno fatto la loro comparsa sul mercato tutta una serie di store che ci permettono di acquistare ad un prezzo decisamente scontato diversi titoli in versione digitale. Tra di essi ad essere emerso particolarmente è sicuramente Instant Gaming, piattaforma veloce, economica ed affidabile di cui vi abbiamo parlato più volte su queste pagine. Una soluzione perfetta, quindi, per mettere le mani su qualche titolo su cui avevamo messo gli occhi da qualche tempo ad un prezzo spesso incredibile, il tutto nella sicurezza più totale.

Anche se la maggior parte delle offerte ad oggi disponibili su queste piattaforme sono dedicate soprattutto al pc-gaming, nel corso del tempo stanno emergendo sempre più offerte dedicate anche su altre piattaforme, permettendoci così di risparmiare anche diverse decine di euro su un ventaglio sempre più ampio di videogiochi. Trovarsi spaesati in questa sempre più ricco oceano di offerte è quindi decisamente facile e proprio per meglio aiutarvi ad orientarvi in tale calderone abbiamo deciso di sviscerare per bene il catalogo di Instant Gaming, raccogliendo in questo articolo i migliori giochi a 30 euro o meno ad oggi disponibili sul celebre store. Bando quindi ora alle ciance ed immergiamoci in questa lunga carrellata!

I migliori giochi a 30 euro o meno su Instant Gaming

GTA 5

Nonostante sia sbarcato sul mercato oramai diversi anni fa GTA 5 continua a mietere un successo dopo l’altro, riuscendo a mantenere a ben 7 anni dalla sua uscita ufficiale una community numerosa ed in continua espansione. Quella di Rockstar Games è un’opera memorabile, pregna di divertimento e cose di fare, che tanto ben si adatta sia al gioco in singolo che a qualche partita in compagnia degli amici, con la modalità multiplayer, GTA Online, che ha fatto letteralmente la storia delle esperienze a più giocatori. A rendere il tutto ancor più appetibile è inoltre la Premium Online Edition, un pacchetto contenente oltre al gioco base anche tutta una serie di contenuti per l’esperienza online, vedi ad esempio oggetti dal valore complessivo di oltre 10 milioni di dollari e un milione all’interno del nostro conto virtuale. Senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi a 30 euro o meno ad oggi disponibili su Instant Gaming.

Monster Hunter World Iceborne

Monster Hunter World Iceborne è molto probabilmente una delle migliori espansioni degli ultimi anni, se non probabilmente anche di sempre. Capcom con questo articolato DLC è infatti magistralmente riuscita ad arricchire una formula di gioco già di per sé validissima, limando i pochi difetti del titolo base e aggiungendo tonnellate di contenuti ad un’opera già immensa in partenza. Trovare dei punti deboli in Monster Hunter World Iceborne è quindi veramente arduo e chiunque ha amato la celebre saga troverà in questa espansione pane per i propri denti. Se non avete ancora giocato al titolo base nessuna paura: anche Monster Hunter World è ora come ora disponibile ad un prezzo interessantissimo su Instant Gaming ed anche lui è uno dei migliori giochi a 30 euro o meno disponibili ad oggi sul celebre store.

FIFA 20

Tra i migliori titoli attualmente disponibili su Instant Gaming ad un prezzo assolutamente interessante non potevamo non elencare FIFA 20, ossia l’ultimo capitolo di quella che è una delle saghe più giocate a livello mondiale. In questo periodo in cui siamo costretti a casa l’ultimo episodio della serie calcistica di Electronic Arts viene quindi in nostro soccorso, regalandoci ore e ore di divertimento in solitaria o in compagnia di amici con le modalità più iconiche della serie e anche qualche graditissima novità. A fare il suo esordio su FIFA 20 è infatti stato quest’anno il calcio di strada, con la modalità Volta che si è rivelata un’aggiunta di tutto rispetto in grado di aumentare ancor di più la ricca offerta contenutistica del titolo. Se siete degli amanti della serie troverete senza ombra di dubbio alcuno in FIFA 20 un ottimo titolo, in grado di soddisfare la vostra fame di calcio.

FIFA 20 – PC

Pokémon Spada e Pokémon Scudo Season Pass

Tra le saghe più amate di sempre di Nintendo e non solo possiamo sicuramente trovare i Pokémon, con i celeberrimi titoli di Game Freak che hanno segnato l’infanzia di diverse generazioni di videogiocatori. Una serie amata da grandi e piccini, che è sempre rimasta decisamente fedele alle proprie radici senza mai ricorrere a cambiamenti radicali. Una tradizione che ha però cominciato a scricchiolare con i recentissimi Pokémon Spada e Scudo, le ultime due new entry della saga che hanno provato ad introdurre diverse innovazioni con risultati sicuramente notevoli, per quanto ancora migliorabili. A provare a render ancor più irrinunciabili gli ultimi titoli della famosissima serie saranno a breve due diverse espansioni, che promettono di regalarci delle avventure veramente indimenticabili. Per assicurarsi di poter giocare fin dal lancio ad entrambe Nintendo ha escogitato un Season Pass, acquistabile fin da ora ad un prezzo scontato su Instant Gaming

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft è riuscita con Assassin’s Creed Odyssey a riportare nuovamente in auge la celebre saga dedicata al credo degli assassini dopo un paio di titoli sottotono e un episodio ambientato in Egitto che, oltre ad essere assolutamente interessante, aveva aperto la strada alla rivoluzione portata poi da quest’ultimo capitolo. Odyssey è un titolo immenso, colmo di cose da fare e segreti da scoprire, che ci regalerà veramente tante ore di gioco nella bellissima e lussureggiante Grecia, grazie anche un sistema RPG sempre più curato e raffinato. Un’offerta ludica, quindi, validissima sotto diversi punti di vista, che nel corso dei mesi si è arricchita sempre più grazie ai DLC assolutamente interessanti ed in grado di dare un quid non indifferente al titolo di Ubisoft. Sicuramente uno tra i migliori giochi a 30 euro o meno ad oggi disponibili su Instant Gaming.

No Man’s Sky

Nonostante abbia parzialmente deluso al lancio gli innumerevoli fan che lo aspettavano come un’opera rivoluzionaria, No Man’s Sky è ora un titolo completamente diverso, decisamente più ricco e colmo di contenuti del gioco rilasciato nell’oramai lontano 2016. Basti ad esempio pensare come solo pochi giorni fa, a ben 4 anni dal lancio, sia stato annunciato un update contenutistico comprendente nientepopodimeno che l’introduzione dei mech. I ragazzi di Hello Games, la software house dietro il celebre titolo, ha infatti reagito nel migliore dei modi alle critiche ricevute, ossia rimboccandosi le mani e lavorando ininterrottamente per migliorare sempre più l’esperienza alla base di No Man’s Sky. Il grande impegno riposto da Hello Games ha fortunatamente avuto i risultati sperati e ora come ora No Man’s Sky è un titolo validissimo, nonché uno dei migliori giochi a 30 euro o meno ad oggi disponibili su Instant Gaming.

Borderlands 3

Ultimo titolo di questa carrellata, ma sicuramente non per importanza, è Borderlands 3, ossia l’ultima incarnazione della celebre e fortunata serie di Gearbox Software e 2K dall’ironia fortemente dissacrante. In questo terzo capitolo la nota software house ha alzato ulteriormente il tiro, inserendo numerosi e differenti pianeti all’interno dell’opera e permettendoci così di esplorare anche diversi biomi oltre all’oramai arcinota Pandora. Borderlands 3 è quindi un titolo validissimo, capace di tenerci incollati allo schermo per ore e ore e di intrattenerci con situazioni e personaggi assolutamente fuori di testa. Un’esperienza decisamente consigliata, soprattutto ora che è disponibile tra i migliori giochi a 30 euro o meno ad oggi presenti su Instant Gaming. I DLC in questo caso sono poi un’ottima aggiunta.