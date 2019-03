I migliori videogiochi di aprile 2019 per PS4, Xbox e PC

Quali sono i migliori videogiochi di aprile 2019 per PS4, Xbox One e PC? In questo nostro articolo vi diamo i nostri suggerimenti per i vostri acquisti.

Lo sappiamo, febbraio e marzo sono mesi molto impegnativi per noi videogiocatori. Non a caso molti definiscono questo periodo come il “secondo Natale” e, per quanto i nostri portafogli piangano, non possiamo non essere contenti di avere a disposizione un’offerta estremamente ampia. Ora, tocca ad aprile, che non sembra voler sfigurare e propone molti giochi interessanti. In questo nostro articolo vogliamo radunare i migliori videogiochi di aprile 2019 per PS4, Xbox One e PC, per aiutarvi a decidere come impiegare il vostro tempo e i vostri risparmi.

Borderlands: Game of the Year Edition

Il 3 aprile avremo modo di ritornare nell’esplosivo e irriverente mondo creato da Gearbox Software. In questa nuova versione, in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC, avremo accesso a tante novità, come la co-op a quattro giocatori, una grafica rivisitata per essere al passo con i tempi, nuove armi, nuove possibilità di personalizzazione e un boss finale ricreato.

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy

Disponibile a partire dal 9 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy ci permetterà di rivivere le avventure della serie che ha venduto oltre 6.7 milioni di copie. Nei panni di Phoenix Wright dovremo salvare i nostri clienti in tribunale. Con questo pacchetto avremo accesso a 14 episodi, dei primi tre giochi della serie.

Shovel Knight: King of Cards e Showdown

Sempre il 9 aprile, su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Xbox One, potremo giocare alle due espansioni di Shovel Knight, King of Cards e Showdown. La prima è una campagna single player incentrata sulla figura di King Knight, mentre la seconda è una modalità multiplayer in cui potremo combattere con ben 16 personaggi del mondo di Shovel Knight. Inoltre, lo stesso giorno sarà disponibile Shovel Knight Tresure Trove su PS4 e Nintendo Switch e includerà Shovel of Hope (la campagna originale), Plague of Shadows, Specter of Torment, King of Cards e Showdown.

Anno 1800

Il 16 aprile avremo modo di esplorare il 1800 grazie a Ubisoft. I giocatori dovranno compiere importanti scelte per evolvere il proprio impero e renderlo abbastanza forte da far sì che resista alla prova del tempo. Anno 1800 proporrà una ricca esperienza gestionale delle città, una campagna arricchita da una trama avvincente, una modalità sandbox altamente personalizzabile e la classica esperienza Multiplayer. Ci sarà il ritorno di elementi molto amati, come gli sfidanti gestiti dall’IA, lo scambio di risorse, le mappe generate casualmente, il gameplay multisessione e molto oggetti aggiuntivi.

World War Z

Sempre il 16 aprile, Saber Interactive ci permetterà di vivere le avventure a tema zombie di World War Z su PS4, Xbox One e PC. Si tratta di uno sparatutto in terza persona giocabile in solitaria o con altri tre amici. È ambientato a New York, Gerusalemme e Mosca e ci vedrà fronteggiare gigantesche orde di zombie sfruttando armi da fuoco e trappole di vario genere. La collaborazione sembra più che mai fondamentale.

Dreams Accesso Anticipato

Come vi abbiamo riportato, il 16 aprile (sempre più pieno di eventi) sarà disponibile Dreams in versione Early Access su PS4. Non avremo accesso alla modalità storia creata da Media Molecule, ma potremo dedicarci alla creazione di infiniti livelli da condividere con la CoMmunity. Il numero di accessi è però limitato e quindi dovremo essere certi di comprarlo il prima possibile per non rimanere a bocca asciutta.

Konami Arcade Classics Anniversary Collection

Il 18 aprile potremo giocare alla Konami Arcade Classics Anniversary Collection che include otto capolavori degli anni ottanta: Hanted Castle, Typhoon (A-JAX), Nemesis (Gradius), Vulcan Venture (Gradiu II), Life Force (Salamander), Thunder Cross, Scramble e TwinBee. Inoltre sarà incluso un eBook che riporterà interviste con gli sviluppatori, dietro le quinte e bozzetti mai mostrati al pubblico. Sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Dei classici degli anni ottanta potranno essere i migliori videogiochi di aprile 2019?

Mortal Kombat 11

NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment ci lanceranno nelle pieghe del tempo di Mortal Kombat 11 a partire dal 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La lista dei lottatori confermato è la seguente: Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D’Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black, Jacqui Briggs e Kotal Kahn.

Days Gone

Sony Bend si mette alla prova con il proprio primo grande titolo per PlayStation 4: Days Gone, un sandbox survival nel quale la nostra migliore amica sarà una motocicletta. Dovremo mantenere il serbatoio pieno, potenziarla e sfruttare la sua mobilità per esplorare un grande mondo pieno di pericoli, sia nella forma di Furiosi, creature simil-zombie, sia di altri sopravvissuti radunati in gang. La nostra anteprima ci ha lasciato con qualche dubbio ma sicuramente Days Gone è un forte contendente tra i migliori videogiochi di aprile 2019. La data è il 26 aprile.

Fade to Silence

Dopo un lungo periodo di accesso anticipato, arriva il 30 aprile Fade to Silence su PC, PS4 e Xbox One. Si tratta di un gioco di ruolo survival in terza persona che ci chiederà di sopravvivere in una landa ghiacciata: non sarà solo la natura a cercare di strapparci la vita, ma ci saranno anche dei mostri a dir poco mortali.

I migliori videogiochi di aprile 2019 per PS4, Xbox e PC

Questi erano i nostri principali consigli per i migliori videogiochi di aprile 2019 per PS4, Xbox One e PC. Sarà un mese lungo e impegnativo e, probabilmente, molti di voi saranno impegnati ancora a esplorare le terre orientali di Sekiro: Shadows Die Twice, oppure gli Stati Uniti di The Division 2. Diteci, a cosa giocherete il prossimo mese? Secondo voi quali sono i migliori videogiochi di aprile 2019?