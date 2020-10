I migliori videogiochi horror da recuperare ad Halloween

Alla ricerca di brividi ed emozioni forti nel periodo di Halloween? Desiderate provare un jump scare dopo l’altro e adrenalina davvero incredibile? Non poteva esserci occasione migliore che quella di una guida ai migliori videogiochi horror di questa generazione, da riscoprire e rispolverare, o da giocare per la prima volta, in occasione di Halloween, la festa che rende il 31 ottobre il giorno più spaventoso dell’anno! Ecco dunque una selezione di titoli davvero paurosi apposta per voi!

I migliori videogiochi horror

Resident Evil 7: Biohazard

Il successo del 2017 che ha assunto una nuova dimensione dell’horror grazie all’uso del visore per VR è proprio Resident evil 7: Biohazard, il gioco che ha avuto l’onore di proseguire una delle saghe più famose della storia dei videogiochi, ma soprattutto l’onere di far tornare ai fasti di un tempo la sensazione di terrore e divertimento che ha contraddistinto i primi capitoli della serie di Capcom.

Until Dawn

Until Dawn è l’esclusiva PlayStation4 uscita nell’agosto 2015, titolo sviluppato da Supermassive Games e pensato come uno dei titoli più importanti offerti dalla console di casa Sony. Il gioco è riuscito a ritagliarsi un discreto consenso tra critica e pubblico senza, però, riuscire a raggiungere lo status di capolavoro. E alla luce delle grandi premesse, è evidente come si tratti di un prodotto che ha lasciato dietro di sé non pochi rimpianti. Until Dawn mette i giocatori nei panni di uno di otto teenager (il personaggio controllato cambia durante la storia) in viaggio verso una una piccola casetta in legno dispersa in una zona montana, per un weekend all’insegna del divertimento. Peccato che i giovani si ritrovino perseguitati da un misterioso killer e minacciati al tempo stesso dalle condizioni meteorologiche del clima innevato e dai propri drammi personali. Per sopravvivere alla nottata dovrete vestire i panni di ogni personaggio mentre esplora baite spaventose, miniere abbandonate e colli innevati… Cosa vi attende ancora? Lo scoprirete solo giocando!

A Plague Tale: Innocence

Francia, 1348. La Guerra dei Cent’Anni contro gli inglesi è soltanto all’inizio ma il suo corollario è già evidente, mentre la peste nera si sta diffondendo a macchia d’olio senza fare distinzioni di bandiera. In questo scenario di sangue e malattia è ambientata la storia di Amicia e Hugo De Rune, due fratelli estremamente diversi. Questo è il principio di A Plague Tale: Innocence, il titolo di Asobo Studio che si rivela essere una produzione molto matura, consapevole, che non mostra il fianco a nulla. La narrazione e le atmosfere sono il suo punto di forza, accompagnandosi a un gameplay semplice nella struttura (fatto di stealth, azione, puzzle solving) ma funzionale e profondamente interconnesso in tutte le sue parti.La Francia attende solo voi ora!

Resident Evil 2

Non solo il settimo capitolo Biohazard, ma anche il secondo (chiaramente in versione remake), che si è rivelata essere la migliore operazione nostalgia e il più azzeccato rilancio di un franchise che stava iniziando a ristagnare prima dello sperimentale settimo capitolo. Dimostrando di aver compreso la sua dualità, fatta dell’eco che parla ai giocatori degli anni ’90 e di quella più moderna dall’animo action, Capcom dà nuova vita a Raccoon City. Resident Evil 2 è un survival horror nella sua accezione più pura, arricchito da meccaniche fresche e un sound design impareggiabile, un’operazione il cui successo risente solo in minima parte della ripetitività dovuta al doppio scenario. Il ritorno a Raccoon City non è mai stato così terrificante!

The Evil Within 2

The Evil Within 2, come il suo predecessore, si ispira e non poco a grandi classici del genere come Resident Evil e Silent Hill riuscendo a tratti anche a rendere omaggio a quella che è a storia del survival horror. A livello generale possiamo dunque affermare che il nuovo titolo di Tango Gameworks funziona, e anche bene. Spesso ci troveremo a dover soprendere o cercare di evitare le creature, le quali non esiteranno ad attaccarci appena faremo un passo falso. Aree di gioco più ampie permetteranno al giocatore di scappare o, se preferisce, di affrontare il nemico in campo aperto. Una nota di merito va fatta al comparto sonoro, in grado di produrre a dovere l’atmosfera che ci possiamo aspettare da un horror game. Molto bene anche le ambientazioni mentre le texture non sono ancora ottimali, elemento probabilmente dovuto al fatto che non si tratta ancora del gioco completo.

Little Nightmares

Little Nightmares è un videogioco platform e ompicapo sviluppato da Tarsier Studios, e distribuito da Bandai Namco Entertainment, pieno di segreti e misteri, che possiamo rivivere in attesa del prossimo titolo, in arrivo nel 2021. La protagonista del gioco è una bambina di nove anni di nome Six. Tutto inizia con la bambina che sogna una donna in kimono, subito dopo si sveglia ritrovandosi dentro una valigia in una enorme e surreale nave resort subacquea chiamata Le Fauci (The Maw nell’originale). Six intraprende un viaggio attraverso il bizzarro e imprevedibile mondo de Le Fauci. La sua fuga tuttavia si dimostra molto difficile… Scopriamo insieme come prosegue la storia del “impermeabile giallo” più famoso dei videogiochi?

