I recenti rumor su PS5 Pro sono veri secondo Tom Henderson, prestazioni da capogiro

Un nuovo report conferma che le specifiche trapelate della PS5 Pro sono vere e il lancio potrebbe avvenire poco prima di Natale.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, gestito da Tom Henderson, le recenti specifiche trapelate in merito alla PS5 Pro (di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri) sono state confermate da diverse fonti informate dei fatti.

Queste specifiche sarebbero state ottenute da un canale YouTube chiamato Moore's Law is Dead, che a sua volta le avrebbe ottenute dal portale degli sviluppatori PlayStation, dove sono state distribuite agli sviluppatori di terze parti.

L'articolo riassume le specifiche trapelate, compreso il nome in codice "Trinity" e caratteristiche come una velocità di rendering più veloce del 45% rispetto alla PS5, un'accelerazione del ray-tracing fino a quattro volte in alcuni casi, una potenza di 33.5 teraFLOPS, l'introduzione di PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) per l'upscaling tramite intelligenza artificiale, il supporto per risoluzioni fino a 8K e un'architettura personalizzata per il machine learning.

Insider Gaming afferma di aver visionato la documentazione da una fonte anonima, che indica che gli studi first-party di PlayStation hanno ricevuto i devkit di PS5 Pro nel settembre 2023 e le terze parti a gennaio 2024. I testkit, identici al prodotto finale, saranno distribuiti questa primavera.

Tuttavia, il report sottolinea che la data di lancio della PS5 Pro potrebbe cambiare a causa della mancanza di titoli first-party pronti per il lancio, evidenziando la carenza di nuovi giochi PlayStation, una problematica che sta minando il calendario uscite del 2024 di PlayStation.

In definitiva, il report conferma le specifiche emerse e suggerisce che il lancio della PS5 Pro potrebbe avvenire a Natale 2024, sebbene potrebbe subire modifiche in base alla disponibilità di titoli first-party.

Giunti a questo punto, non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte di Sony che, con totale soggettività, crediamo possa avvenire a Giugno, in concomitanza della Summer Game Fest e in maniera analoga al primo reveal di PS5.

Nel mentre, però, vi chiediamo: cambiereste la vostra PS5 con il modello PRO?