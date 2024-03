La Summer Game Fest sarà il 7 giugno, pronti a una valanga di novità?

Ormai ci stiamo avvicinando a uno degli eventi più attesi dell'anno: la Summer Game Fest. Organizzato dal popolare presentatore Geoff Keighley, questo festival virtuale è diventato il punto focale per tutti gli appassionati di videogiochi dopo la morte dell'E3, offrendo annunci entusiasmanti e momenti epici nel mondo del gaming.

La data ufficiale è stata finalmente annunciata: il 7 giugno segna l'inizio della Summer Game Fest 2024. Con lo showcase inaugurale che si terrà alle 22:00 italiane, i giocatori di tutto il mondo saranno pronti per immergersi in una kermesse estiva di novità e anteprime.

Dopo l'ultimo The Game Awards, alcuni fan si sono sentiti delusi per la mancanza di focalizzazione sui videogiochi stessi. Tuttavia, con la conferma della data per la Summer Game Fest, c'è speranza che Geoff Keighley abbia ascoltato il feedback della community e che l'evento si concentri maggiormente sui giochi e meno sulle sue eccentricità personali.

L'evento si terrà dal vivo a Los Angeles, ma sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo, garantendo a tutti i giocatori di partecipare dall'altro capo del globo. Nonostante la durata esatta non sia ancora stata comunicata, possiamo aspettarci una serata ricca di annunci, anteprime e personaggi noti.

Ma la Summer Game Fest non si limita solo a celebrare i videogiochi. Geoff Keighley ha annunciato un'iniziativa per supportare i professionisti dell'industria dei videogiochi che si trovano in una situazione di licenziamento. Con un portale dedicato che raccoglie le informazioni di coloro che cercano lavoro, Keighley mira a fornire un aiuto prezioso per aiutare questi talenti a trovare nuove opportunità nel settore.

Ovviamente, come sempre, noi seguiremo l'evento con live dedicate, speciali, approfondimenti e notizie.