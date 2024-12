I The Game Awards 2024 sono stati i più visti di sempre

L’edizione 2024 dei Game Awards si è tenuta al Peacock Theater di Los Angeles lo scorso 12 dicembre, consacrandosi come la più seguita nella storia dell’evento. Con una rosa di candidati di altissimo livello e oltre 1.400 canali che hanno trasmesso la cerimonia in diretta, lo spettacolo ha raggiunto un picco di oltre 4 milioni di spettatori simultanei. Questa partecipazione record conferma l’importanza crescente dei Game Awards nel panorama del gaming globale.

Il protagonista assoluto della serata è stato ASTRO BOT (che potete trovare su Amazon), il platform sviluppato da Team Asobi e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, che ha trionfato in quattro categorie, incluso il prestigioso Game of the Year. Con sette nomination totali, Astro Bot si è aggiudicato anche i premi per la Miglior Direzione, Miglior Gioco Azione/Avventura e Miglior Gioco per Famiglie. La vittoria come Gioco dell’Anno ha sorpreso molti, considerando la concorrenza di titoli rinomati come Final Fantasy VII: Rebirth e Black Myth: Wukong. La giuria, composta da esperti del settore e con un 10% di voti dal pubblico, ha premiato l’attenzione alla qualità del gameplay, dimostrando che innovazione e divertimento possono prevalere sui grandi budget.

Anche gli sviluppatori giapponesi hanno brillato durante la serata. Metaphor: ReFantazio, un attesissimo RPG, ha portato a casa tre premi su sei nomination. Tra i titoli indipendenti, Balatro, un gioco a tema poker, si è distinto vincendo tre trofei, incluso quello per il Miglior Gioco Mobile. Nonostante cinque nomination, Black Myth: Wukong si è dovuto accontentare di due riconoscimenti, tra cui il Player’s Voice Award, l’unico deciso interamente dal pubblico, a conferma del forte supporto dei fan.

Durante la cerimonia non sono mancati annunci e anticipazioni. Grand Theft Auto 6, pur senza nuove informazioni, ha vinto il premio come Gioco Più Atteso. Nel frattempo, è stato presentato il trailer di Witcher 4 e rivelato Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto di Naughty Dog. Tra le novità di quest’anno, il Game Changers Award ha celebrato chi si impegna per un cambiamento positivo nell’industria. Il riconoscimento è andato ad Amir Satvat, direttore di Tencent Games negli Stati Uniti, per il suo lavoro a supporto degli sviluppatori di giochi licenziati.

L’undicesima edizione dei Game Awards ha stabilito nuovi record, registrando 15,3 milioni di ore di visione e una media di 3,1 milioni di spettatori. Il momento di massimo interesse è coinciso con l’annuncio del Game of the Year, dimostrando l’importanza di questo riconoscimento per la community. La partecipazione è stata ulteriormente incrementata dall’integrazione di nuove piattaforme di streaming, come Rumble, e dalla presenza di celebri streamer come DrDisrespect e Case Caseoh Baker, che hanno attirato migliaia di spettatori con le loro co-dirette.

Questa edizione dei Game Awards ha confermato la crescita dell’industria del gaming, sia in termini di pubblico sia di rilevanza culturale. Con un format sempre più globale e una selezione di candidati di altissimo livello, l’evento si è consolidato come il più seguito tra quelli dedicati ai videogiochi e agli esports.