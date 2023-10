I Trofei PlayStation arriveranno su PC?

Un futuro in cui i giochi PlayStation Studios pubblicati su PC includeranno i Trofei sembra molto probabile, secondo alcune scoperte fatte dal portale truetrophies.

Analizzando i file del PlayStation Network, il portale ha rilevato una lista misteriosa di Trofei collegata sia a PS5 che a una nuova piattaforma denominata "PSPC", che potrebbe essere un acronimo per "PlayStation PC".

Sorprendentemente, gli obiettivi elencati non fanno riferimento a giochi specifici, suggerendo che potrebbero essere stati utilizzati come segnaposto per testare l'integrazione dei Trofei PlayStation su PC.

Ulteriori analisi del portale hanno rivelato che la piattaforma "PSPC" è separata da PS5 ma è in grado di interfacciarsi con essa. Ciò potrebbe creare una situazione simile alle liste dei Trofei unificate dei giochi disponibili su più piattaforme PlayStation, come quelli cross-gen per PS5 e PS4 o, molto più banalmente, che accedere con il proprio account PSN, all'interno di un titolo PlayStation Studios disponibile su Steam o Epic Games, garantirebbe una sincronizzazione dei trofei.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni non sono ufficiali, e al momento non ci sono annunci formali da parte di Sony in merito. Possibili novità in questo ambito potrebbero emergere all'inizio dell'anno prossimo, con il lancio di "Horizon Forbidden West" su Steam ed Epic Games Store.

Questo titolo rappresenterebbe una vetrina ideale per introdurre i Trofei PlayStation su PC e potrebbe indicare una nuova direzione per i giochi PlayStation Studios al di fuori delle console Sony. Resta da vedere se questa iniziativa verrà confermata ufficialmente e quali saranno i giochi coinvolti in futuro.