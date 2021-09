I videogiochi piacciono proprio a tutti, anziani vorrebbero imparare a giocare

I videogiochi sono un ambiente inclusivo e lo sappiamo bene. Al di là tante barriere, che rischiano di confinare donne, disabili e tante altri esseri umani, in generale a questo hobby possono avvicinarsi un po’ tutti, senza particolare problemi. Anche gli anziani, che però spesso potrebbero avere qualche difficoltà a comprendere i meccanismi. Di questo se ne accorta una coppia statunitense, che ha chiesto un aiuto per aiutarli a giocare ad un particolare titolo.

La coppia in questione risiede negli Stati Uniti ed ha pubblicato un annuncio di “lavoro”, chiedendo se ci fosse qualcuno disposto ad insegnare loro a giocare a The Last of Us: Parte 2. Un annuncio decisamente particolare, considerando che forse il titolo di Naughty Dog non è proprio il migliore dei videogiochi per approcciarsi a questo mondo.

“Io e mio marito abbiamo bisogno di un tutor che venga a casa per insegnarci a giocare. In particolare a The Last of Us: Part 2, su cui abbiamo diversi problemi”, recita l’annuncio pubblicato negli USA. Ovviamente prima di poter insegnare agli anziani a giocare ai videogiochi bisogna soddisfare alcuni requisiti decisamente importanti, soprattutto in ambito sanitario.

Stiamo parlando ovviamente del COVID-19 e di tutte le problematiche che questa coppia di anziani possa incorrere con il loro tutor dei videogiochi. Nel dettaglio, il candidato deve essere in possesso del certificato vaccinale contro il nuovo coronavirus. Oltre a ciò ci sarebbe bisogno di pazienza (necessaria per permettere loro di apprendere tutti i meccanismi) e una disponibilità di tempo di 2/3 ore.

https://twitter.com/GenePark/status/1442172944411762694

Un vero peccato che la coppia sia negli Stati Uniti. Siamo certi che molti di noi avrebbero potuto accettare questo speciale incarico. D’altronde anche in questo modo si lavora con i videogiochi, non trovate? Considerando poi che nel prossimo futuro proprio The Last of Us potrebbe essere protagonista di un nuovo gioco multiplayer, chissà che non ci sia la possibilità di avviare un vero e proprio rapporto di collaborazione.