Xbox Developer Direct, il quarto annuncio segreto potrebbe essere una storica IP giapponese

Un nuovo gioco di una "leggendaria IP giapponese" arriverà su Xbox nel 2025, secondo quanto riportato da Jez Corden di Windows Central. Il titolo misterioso sarà svelato durante il prossimo Developer Direct di Xbox.

Corden non ha rivelato dettagli sul gioco, ma ha affermato che si tratta di una serie "con decenni di storia". Ha aggiunto: "Le nostre fonti indicano che è un nuovo capitolo di una leggendaria IP giapponese che ha decenni di storia, e dovrebbe rendere felici molti fan". Questa novità si inserisce nel recente trend di Microsoft di rafforzare il supporto di studi giapponesi come Square Enix, HoYoverse e Sega/ATLUS sulla sua piattaforma.

Oltre al misterioso titolo nipponico, il Developer Direct del 23 gennaio mostrerà giochi come South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e DOOM: The Dark Ages. L'evento offrirà "uno sguardo approfondito ai prossimi titoli, a come vengono creati e a chi li sta creando", secondo Xbox.

Il 2025 si prospetta un anno importante per Xbox, con l'uscita di Avowed prevista per febbraio e il reboot di Fable in arrivo nel corso dell'anno. L'annuncio di questo nuovo gioco giapponese aggiunge ulteriore interesse alla lineup futura della console Microsoft.

L'identità di questa "leggendaria IP giapponese" resta avvolta nel mistero, alimentando speculazioni tra i fan su quale storica serie potrebbe fare il suo debutto su Xbox. La rivelazione durante il Developer Direct sarà sicuramente uno dei momenti più attesi dell'evento.