Ufficiale: Xbox porterà altri giochi su PS5 e Nintendo

Phil Spencer, il capo di Xbox, ha recentemente confermato in un'intervista con IGN che Microsoft porterà ulteriori giochi di propria produzione su piattaforme concorrenti, come PS5 e Nintendo Switch. Questa dichiarazione arriva dopo che Microsoft aveva annunciato all’inizio dell’anno l'arrivo su PS5 di quattro giochi esclusivi Xbox e alcuni anche su Nintendo Switch, suscitando la curiosità dei fan sulla possibile estensione di questa strategia.

"Il nostro impegno verso i clienti Xbox è quello di offrire la possibilità di acquistare o sottoscrivere il gioco, supportandolo anche su altre piattaforme", ha dichiarato Spencer. "Vedrete altri nostri giochi su altre piattaforme. Consideriamo questo un vantaggio per i franchise che stiamo sviluppando e i giocatori amano avere la possibilità di giocare su diverse piattaforme."

Nonostante in precedenza Spencer avesse negato qualsiasi cambiamento nella strategia di esclusività di Xbox, la conferma di un maggior numero di giochi su altre piattaforme suggerisce una nuova direzione. Questa scelta fa parte del "Project Latitude", un progetto interno a Microsoft che mira a valutare il lancio di vari titoli su piattaforme concorrenti, inclusa la recente release del gioco Senua’s Saga: Hellblade II.

Durante l'importante evento di presentazione dei nuovi giochi Xbox, sono stati presentati titoli come Doom: The Dark Ages e Gears of War: E-Day. Una parola che non è stata menzionata nel corso della serata è stata "esclusiva", dettaglio che Microsoft sembra aver omesso intenzionalmente negli ultimi mesi.

Inoltre, all'evento Game Awards dello scorso anno, quando fu presentato il gioco Blade di Arkane Lyon, non fu menzionata l’esclusività per Xbox. Lo stesso è accaduto per il nuovo gioco di Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle, confermato per il lancio su Xbox e PC, senza specificare l'esclusività, anche se Microsoft sta considerando un lancio posticipato su PS5.

Queste scelte evidenziano un significativo cambiamento nelle strategie di Microsoft, che sembra sempre più propensa a saturare anche i mercati delle piattaforme concorrenti. La conferenza di Microsoft ha dunque privilegiato una serie di trailer di giochi piuttosto che focalizzarsi sui soliti annunci di esclusività, segnando uno dei miglioramenti più interessanti negli ultimi anni per quanto riguarda le presentazioni Xbox.