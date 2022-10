Tutti, ma proprio tutti, stanno salendo sul treno del metaverso e degli NFT. Questa volta tocca a Will Wright, che i più di voi conosceranno per aver creato SimCity, The Sims e tanti altri giochi molto simile. Wright non lavorava a un videogioco dal 2008, da quando lanciò Spore sul mercato sotto la guida di Electronic Arts. 14 anni dopo, nel 2022, è tornato con un nuovo titolo che però si allontana di molto dai gusti dei giocatori.

Il progetto, chiamato VOXVerse, non è altro un gioco dove gli utenti dovranno costruire, estrarre risorse e parlare con le persone. Il tutto però unito alla “freschezza” del metaverso, un concetto oramai talmente tanto vecchio che però è stato rispolverato appena in tempo per la fine del 2021. Questo significa che in VOXVerse i giocatori dovranno anche acquistare degli immobili, che saranno posseduti. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, se non per una differenza: il papà di SimCity ha davvero abbracciato il metaverso, ma con un obiettivo decisamente differente.

A differenza di altri giochi, Will Wright non fa mai uso delle parole “play to earn”. VOXVerse è probabilmente un progetto che mantiene la freschezza e la spontaneità del game designer, unito però con le nuove tecnologie. Anche per definizione, i personaggi saranno degli NFT, che provengono da diversi universi come per esempio i film della DreamWorks, i personaggi di The Walking Dead e molti altri. Potete dare uno sguardo al funzionamento di VOXVerse grazie al video poco più in basso.

Se basterà il tocco di un game designer e sognatore, che ci ha regalato alcuni dei giochi più belli e sperimentali di sempre a rendere VOXVerse un vero e proprio videogioco diverso bisognerà attendere ancora un po’. Per ora ci limitiamo a sperare nella buona riuscita del progetto, che potrebbe regalarci finalmente un nuovo punto di vista sulla blockchain.