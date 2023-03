Giusto la scorsa settimana ci stavamo chiedendo quando Nintendo avrebbe mostrato alcune delle novità di gameplay relative a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e ora abbiamo la conferma. Sì, ci sarà un nuovo Direct e sarà incentrato esclusivamente sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch, che debutterà il 23 maggio 2023.

L’annuncio del nuovo Direct è stato diramato tramite i profili social del publisher e sviluppatore nipponico. “Unitevi al produre Eiji Aonuma per una presentazione di dieci minuti di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, le parole contenute nel messaggio pubblicato su Twitter, decisamente breve e stringato.

La data ufficiale della presentazione? Presto, molto presto. La presentazione, che ripetiamo durerà circa 10 minuti, sarà infatti trasmessa a partire dalla giornata di domani, martedì 28 marzo 2023. L’orario di messa in onda è per le ore 16:00 e come sempre sarà visibile su YouTube, anche sul nostro canale, dove seguiremo insieme l’evento. Chiaramente i contenuti della presentazione non sono stati anticipati, ma già da ora possiamo affermarvi che non ci saranno novità in merito alla trama. Lo show di domani sarà infatti incentrato esclusivamente sulle novità di gameplay, che lo stesso Aonuma aveva anticipato ai fan in una recente intervista con Famitsu.

Join The Legend of #Zelda series producer, Eiji Aonuma, for roughly 10 minutes of gameplay from The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom on 28/03 at 16:00 CEST on our YouTube channel. ► https://t.co/W1Rpyb9LQ2 pic.twitter.com/g1Yo95lhgv — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 27, 2023

Non ci resta dunque che attendere la giornata di domani, quando alle ore 16:00 ne sapremo sicuramente di più su tutte le novità di gameplay che Nintendo ha deciso di apportare al nuovo capitolo della serie, che potrebbe essere anche l’ultima, grande esclusiva per Nintendo Switch. Come abbiamo detto in apertura della notizia, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2023, in esclusiva su Nintendo Switch. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

