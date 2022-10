Chi ricorda i primi giochi realizzati nella storia dell’industria videoludica, saprà che in origine i personaggi non avevano la stessa definizione dei prodotti odierni. I primi titoli, infatti, erano composti da sprite di protagonisti, NPC e nemici che non mostravano troppi dettagli dei personaggi. Se zoomati, questi portano soltanto ad un ammasso di pixel indefiniti. Tuttavia, con l’avanzare dei mezzi tecnologici, alcuni giocatori stanno ricreando personaggi di giochi come l’originale Fallout sfruttando una definizione mai vista.

Il merito di questo è da attribuire ad una IA che, sfruttando appunto i modelli originale dei personaggi di Fallout, riesce a ricrearli con una maggior qualità. Nonostante i protagonisti del primo gioco siano perlopiù stereotipi, la possibilità di vedere come sarebbero se realizzati al giorno d’oggi è decisamente interessante. I modelli, infatti, ritraggono soprattutto scienziati, monaci o abitanti del Vault che hanno abbigliamenti piuttosto standard.

Tuttavia, anche se non risulta difficile immaginarne gli abbigliamenti (un camice bianco, la tuta del Vault, gli abiti da monaco), la IA riesce a restituire anche dei volti curati. L’utente Reddit /u/Misha_Vozduh è l’autore di alcuni di questi lavori e i risultati sono eccellenti. Tuttavia, trattandosi di una IA, la precisione nel rendering finale non è sempre accurata al cento per cento. Per questo motivo, vediamo che, in una di queste foto, l’iconica tuta di Fallout è sostituita da una giacca blu che copre una maglietta bianca.

In ogni caso, tutti gli altri lavori hanno una definizione e un realismo mai visto nemmeno nella più curata delle mod ricevute dal gioco. Il risultato, infatti, è equiparabile a quello che avrebbe nei ben più recenti Fallout 4 (che potete acquistare su Amazon) o 76. Vi lasciamo, infine, alla galleria completa che potete ritrovare a questo link. La lista dei personaggi realizzati sul titolo di Bethesda è piuttosto lunga e interessante.