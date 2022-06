Non solo Gollum: l’universo de Il Signore degli Anelli si arricchirà a breve di un nuovo videogioco. Chiamato ufficialmente The Lord of the Rings: Return to Moria, il titolo però non sarà un gioco narrativo, ma un survival cooperativo. Il gioco è stato annunciato durante lo showcase di Epic Games, svoltosi nella prima serata di ieri, dove l’editore americano ha mostrato tutti i titoli in arrivo, gli aggiornamenti e le novità inerenti al suo store.

The Lord of the Rings: Return to Moria sarà un survival game, dove 8 giocatori potranno esplorare l’antico regno di Khazad-dûm. Le mappe saranno generate in maniera procedurale e ci saranno tutti gli elementi che hanno reso famoso il genere survival online. Tra questi troviamo il crafting, il base building, la sopravvivenza contro i nemici e l’abilità di scoprire artefatti e gioielli. Il titolo è sviluppato da North Beach Games e Free Range Games e ovviamente sarà un’esclusiva Epic Games Store. Al momento il titolo è previsto solamente per PC e non si parla di un eventuale suo arrivo su console come PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

Al momento non c’è ancora una data di uscita per il gioco. Sicuramente però il primo trailer sembra essere abbastanza incoraggiante, anche se il futuro del gioco dipenderà dal supporto degli sviluppatori. Al momento gli sviluppatori hanno promesso di pubblicarlo intorno alla primavera del 2023, ma come sempre è meglio attendere comunicati ufficiali per evitare rinvii o slittamenti della finestra di lancio. Potete dare uno sguardo al trailer di annuncio poco più in basso.

Il Signore degli Anelli è una delle IP che ha sempre trovato nel mondo dei videogiochi molto spazio, soprattutto in tempi moderni. La licenza è nelle mani di più sviluppatori ed è dunque naturale che ci siano sempre più prodotti di stampo diverso ad affacciarsi sul mercato, come appunto questo nuovo survival game.