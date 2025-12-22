Avatar di Ospite PvP Admin #182 0
ma infatti tutto sto casino per dei manifesti sullo sfondo che manco si vedono
Aspetta, quindi hanno vinto e poi sono stati squalificati DOPO? Ma che roba è
io continuo a non capire perché l'IA faccia così paura. Se il gioco è bello è bello, punto
cmq gli organizzatori sono dei pagliacci, le info erano pubbliche da mesi e loro fanno finta di niente
Alla fine è sempre la solita storia: appena senti IA partono gli insulti senza nemmeno sapere di cosa si parla
Mah, la IA sta diventando come i Semiti: appena li si critica si diventa antisemiti.
La prima e più importante cosa è che la IA non esiste, se non nella fantasia dei media, ormai anche loro partecipanti attivi della disinformazione come stile di vita.
Ci sono algoritmi che fanno cose, calcolano token e allineano parole una dietro l'altra, oppure usano sitemi grafici sofisticati per creare immagni e video.
Dietro questi algoritmi non c'è alcun nucleo con una identità, nessuna entità, solo un vuoto pneumatico.
E l'intelligenza (che nemmeno si è d'accordo su cosa sia) ha comunque bisogno di un nucleo autoconsapevole a qualunque grado, ma autoconsapevole.
Ma una cosa è sicura: dietro questi utili agglomerati di algoritmi si celano persone vere, le quali non sono animate da spirito beneffativo o da altruismo.
Al contrario sono quintessenze di egoismo, di cinismo totale, e di avidità, ciechi verso le conseguenze sociali di quello che fanno, ed è di loro che bisogna evere paura, non degli algoritmi.
L'ignoranza di chi la demonizza e la malafede di chi la usa in maniera scorretta. Per ogni polo estremo c'è la controparte opposta.
Per carità, ma in questo caso si è passati a far passare in secondo piano cosa è stato fatto con gli Indie Game Awards per lanciarsi a testa bassa a gridare contro l'IA.
Non discuto il regolamento. Erano presenti al lancio? Ci sta che non venga ammesso nella competizione. Diciamo che tirarlo fuori dopo, quando è da mesi che questa cosa è nota (e reperibile da chiunque) fa puzzare l'intera faccenda. Resta il fatto che ce ne fossero di software house che oltre che ad ammetterlo, mantengono la promessa di sostituire tutti i placeholder fatti con l'IA ancora prima che le critiche siano cominciate.
Peggio, loro dicono di averlo saputo dopo. Che quella intervista gli è stata fatta notare solo in seguito alla premiazione. La professionalità, questa sconosciuta.
Esatto per qualcosa che poteva essere reperita da mesi con una ricerca di 5 minuti su Google. Nemmeno scomodando i dev o facendo ricerche più approfondite.
