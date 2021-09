Illuminazione smart da parete per la postazione gaming | La migliore di settembre 2021

Se state cercando di migliorare la vostra postazione da gaming per accompagnare le vostre sessioni di gameplay con la giusta atmosfera, l’illuminazione smart da parete per la vostra postazione può essere un’ottimo contributo alla vostra causa. L’illuminazione smart da parete per la postazione gaming può essere un ottimo elemento coreografico per la composizione dell’inquadratura della vostra facecam durante vostri eventuali streaming e video. Oppure, se il vostro intento è solo abbellire le pareti della vostra postazione gaming con impianti di illuminazione colorati, non sottovalutate l’elemento smart di questi articoli: luci da parete in grado di rispondere in maniera intelligente ai vostri comandi per adattarsi nel migliore dei modi alle vostre sessioni di gioco.

Che si trattino di semplici strisce di led da piazzare strategicamente ai bordi di scaffali, librerie e armadi, o che si trattino di veri e propri pannelli coreografici da attaccare alla parete per creare composizioni colorate che rispondo a funzioni smart, in questa guida all’acquisto troverete una selezione di prodotti tra i migliori presenti sul mercato, dai più economici a quelli più ricercati. Prima di iniziare la nostra disamina di prodotti consigliati per la migliore illuminazione smart da parete per la postazione gaming, assicuratevi di aver visionato già le migliori scrivanie da gaming regolabili, i migliori prodotti per abbellire la postazione gaming e le migliori luci per lo streaming.

Migliori soluzioni per illuminazione smart da parete per la postazione gaming

Strisce Led

La decorazione della vostra postazione da gaming non può che passare anche per le luci. Per cominciare con leggerezza, vi segnaliamo alcune coloratissime Strisce Led con funzionalità smart, adatte ad abbellire la vostra postazione senza ingombrare. Adagiate dietro schermi sui muri, quadri, scaffali e altra mobilia, riescono a regalare la giusta atmosfera per immergervi nei vostri gameplay. Questi prodotti sono ottimi anche se avete desideri coreografici per la scena inquadrata dalla vostra telecamera, nel caso desideriate portare i vostri giochi in streaming.

Le funzionalità smart delle Strisce Led comprendono un controllo tramite app e/o telecomando dedicato, con tante diverse scene colorate. Alcune soluzioni possono anche permettervi di creare i vostri preset. Alcuni hanno anche dei sensori in grado di riconoscere la musica, in modo da cambiare frequenza e colori a ritmo. Questi impianti di illuminazione si assomigliano un po’ tutti, assicuratevi solo di acquistare la giusta metratura della stessa marca, in modo da avere impostazioni uguali per tutte le Strisce Led.

» Clicca qui per acquistare Striscia Led AOGUERBE su Amazon (5 o 15 metri)

» Clicca qui per acquistare Striscia Led COOLAPA su Amazon (20 metri)

» Clicca qui per acquistare Striscia Led LUXONIC su Amazon (31 metri)

Faretti e Lampade Led

Se avete bisogno di luci più consistenti per la vostra illuminazione smart da parete per la postazione gaming, fate affidamento anche su alcuni tipi di faretti e lampade a Led. Luci spioventi dal soffitto o da un soppalco possono creare combinazioni interessanti sulle pareti, facendo apparire il tutto come una scenografia colorata. Alcuni tipi di lampade invece, come quelle angolari, possono riempire gli spazi delle pareti che non sono raggiunti dalle altre luci.

I prodotti che vi abbiamo elencato in questa guida fanno affidamento a funzioni smart come la possibilità di cambiare colori e scene tramite telecomando o app per telefono. Alcuni di questi sono anche compatibili tramite Bluetooth con i dispositivi per la smart home come Alexa o il Google Assitant. Attenzione perché alcuni prodotti, come i faretti ad incasso, hanno bisogno di essere collegati direttamente al circuito elettrico della vostra casa: assicuratevi di avere la stanza della vostra postazione predisposta all’installazione di questi faretti o, nel caso stiate progettando la stanza su misura, di avvalervi dell’aiuto di un elettricista.

» Clicca qui per acquistare Faretti Led ad incasso Lumary su Amazon (Pacco da 1, 2 o 4)

» Clicca qui per acquistare Lampada Led Angolare LUXJET su Amazon

Pannelli Led geometrici

La soluzione più interessante per la vostra illuminazione smart da parete per la postazione gaming è sicuramente quella di Nanoleaf e delle sue controparti più economiche: pannelli Led smart geometrici. Questa tipologia di illuminazione, in genere di forma triangolare o esagonale, si applica facilmente sulle pareti tramite un adesivo ed è progettata in modo da essere una sorta di mosaico di luci componibile.

Pannelli led geometrici di questo tipo, anche i più economici, utilizzano dei magneti laterali per collegarsi tra loro, e possono sfruttare sia funzioni vocali che touch per creare i loro effetti scenici. L’intero impianto inoltre viene alimentato da una presa USB. Gli impianti originali Nanoleaf hanno anche un visualizzatore musicale che si adatta al ritmo di ciò che state ascoltando. I pannelli Nanoleaf possono essere combinati anche con diverse forme, a patto sempre che appartengano alla stessa marca. Nanoleaft inoltre è anche compatibile con Alexa di Amazon.

» Clicca qui per acquistare Led da Parete Esagonale Komake su Amazon (6 pezzi)

» Clicca qui per acquistare Led da Parete Triangolare Amailtom su Amazon (6 pezzi)

» Clicca qui per acquistare Nanoleaf Esagonale su Amazon (da 3 a 15 pezzi)

» Clicca qui per acquistare Nanoleaf Triangolare su Amazon (da 3 a 15 pezzi)

» Clicca qui per acquistare Nanoleaf Triangolare con modulo Aurora su Amazon (9 pezzi)

Altro

Se niente dei prodotti che vi abbiamo consigliato finora vi soddisfa o semplicemente se cercate altri tipi di dispositivi per l’illuminazione smart da parete per la vostra postazione gaming, potrebbero fare al caso vostro altri tipi di luci e impianti che sono meno tradizionali. Potreste trovare, per esempio, insegne da appendere alle pareti o da tenere su scaffali che formano una buona coreografia, specialmente se sono a tema gaming. Oppure, potreste provare a utilizzare un proiettore smart per calare l’intera stanza della vostra postazione gaming in un’atmosfera più sognante.

Abbiamo trovato per esempio un insegna con le iconcine tradizionali della PlayStation che ha tre modalità di illuminazione diverse, di cui una smart che usa l’intermittenza a ritmo di musica. Un altro prodotto che vi abbiamo messo in lista è un proiettore a LED ben integrato sia con Alexa che con Google Assistant per la vostra smart home, in grado di illuminare tutte le pareti della vostra postazione gaming con motivi effetti 3D coloratissimi.

» Clicca qui per acquistare Insegna PlayStation Icons Paladone su Amazon

» Clicca qui per acquistare Proiettore LED Smart SUPPOU-PL su Amazon