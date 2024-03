Lo sparatutto fantasy, Immortals of Aveum per PS5 è in sconto a soli 29€!

Scopri l'opportunità esclusiva su Amazon per Immortals of Aveum per PS5, ora disponibile a soli 29,98€ invece di 79,99€. Questo gioco ti catapulterà in un mondo di magia e conflitti, mettendoti nei panni di Jak, un mago combattente che dovrà affrontare una lotta senza fine per salvare il suo mondo dal destino oscuro che lo minaccia.

Immortals of Aveum per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Immerso in una storia avvincente e ricca di mistero, Immortals of Aveum offre un'esperienza coinvolgente per tutti i giocatori in cerca di azione e avventura. Con oltre 25 incantesimi e 80 talenti da sbloccare e potenziare, avrai a disposizione un vasto arsenale per affrontare le sfide che ti attendono.

Per gli amanti di combattimenti dinamici e spettacolari, questo gioco offre una vasta gamma di possibilità, permettendoti di utilizzare la tua abilità nel lanciare incantesimi per sconfiggere i tuoi nemici e salvare il mondo di Aveum dalla rovina.

Nella nostra recensione abbiamo concluso "Immortals of Aveum è stata la scommessa di Bret Robbins e il suo team, che hanno puntato tutto su questo FPS fantasy. Il risultato è un'opera che poggia su una lore ispirata e originale, tanto che è impossibile non desiderare di saperne di più. Il titolo, però, si riduce a una campagna singleplayer, senza missioni secondarie o contenuti extra che avrebbero permesso di immergersi maggiormente nel mondo di Aveum. Anche a livello di gameplay si sarebbe potuto fare di più, rendendo i combattimenti più strategici e variegati e aumentando la varietà di nemici. Infine, a livello grafico Immortals of Aveum è certamente piacevole, anche se non arriva a eccellere come alcuni videogiochi usciti negli ultimi tempi. Insomma, ci troviamo dinanzi a uno sparatutto divertente e ispirato, ma che difficilmente lascerà davvero il segno nell'industria videoludica."

Attualmente in vendita a un prezzo speciale di 29,99€, Immortals of Aveum per PS5 è un'opportunità da non perdere per chiunque voglia immergersi in un'avventura epica e emozionante. Approfitta di questo sconto del 63% su Amazon e preparati a vivere un'esperienza di gioco indimenticabile! Clicca sul link per acquistare il gioco e salvare Aveum dall'oscurità che lo minaccia

Vedi offerta su Amazon