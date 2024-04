In Dragon's Dogma 2 c'è una pandemia peggio del COVID, ma i giocatori si stanno organizzando

La Peste Draconica di Dragon's Dogma 2 sta diventando una vera e propria preoccupazione per i giocatori, che ora stanno cercando modi a dir poco creativi per avvisare gli altri giocatori prima che sia troppo tardi. Questa strana malattia, infatti, colpisce le Pedine e, se non trattata tempestivamente, può portare a conseguenze disastrose, tra cui persino rovinare completamente la partita in corso.

Un thread sulla community di Steam sorto negli ultimi giorni suggerisce di restituire le Pedine al loro giocatore con un regalo che lasci intendere che c'è qualcosa di sbagliato.

"L'idea è che, quando recluto una Pedina che mostra chiari segni di peste, voglio 'tornarlo al mittente' con un regalo che avverta 'ehi, la tua Pedina sta per esplodere, dovresti prendere provvedimenti,'" dice il post originale. "Ho pensato a una mela marcia, ma non sono facilmente reperibili perché devono marcire, e qualsiasi cosa marcia l'ho sempre interpretata come 'la tua Pedina fa schifo.'"

Alcuni suggeriscono, dunque, di mandare via la Pedina con frutta marcia, mentre altri propongono opzioni meno sgradevoli, come un fiore appassito o una pozione disintossicante per indicare che la Pedina ha bisogno di cure.

Per chi non lo sapesse, la Peste Draconica colpisce le Pedine controllate dall'IA che lottano al tuo fianco ed è tipicamente contratta entrando in contatto con un drago minore. Una volta infettati, i sintomi vanno dagli occhi rossi alla disobbedienza agli ordini, arrivando a distruggere interi villaggi o città, causando la morte di tutti gli NPC.

Se volete saperne di più a riguardo, e soprattutto scoprire come curarla, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata proprio alla Peste Draconica in Dragon's Dogma 2.

Insomma, nonostante la Peste Draconica abbia causato frustrazione, è positivo vedere la comunità collaborare per trovare un modo universale di avvertire gli altri, dato che questo tipo di discussione e creatività è raro nei giochi AAA.