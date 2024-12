Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un successo su Xbox e Game Pass

Indiana Jones e L'Antico Cerchio (acquistabile su Amazon) ha conquistato i giocatori Xbox, posizionandosi al primo posto tra i titoli più popolari su Game Pass e al quarto nella classifica generale dei giochi più giocati su Xbox in Italia. Il nuovo titolo di MachineGames, uscito di recente, ha dimostrato un successo notevole sia tra gli abbonati al servizio che tra gli utenti della console Microsoft.

Il gioco ha ottenuto risultati particolarmente positivi in Italia, dove si è piazzato al quarto posto nella classifica generale, superando titoli molto popolari come Roblox. Negli Stati Uniti, Indiana Jones occupa invece la settima posizione. Questi dati emergono dai sistemi di tracciamento ufficiali di Microsoft, che forniscono un'indicazione dell'andamento del gioco sulle piattaforme Xbox.

Il successo di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su Game Pass era prevedibile, essendo una delle uscite più recenti e attese. Tuttavia, i risultati ottenuti nella classifica generale sono particolarmente significativi. Le prime posizioni di queste classifiche sono solitamente occupate da titoli multiplayer e free-to-play che stimolano l'accesso online di massa.

In Italia, Indiana Jones è riuscito a posizionarsi subito dopo Fortnite, Call of Duty: Black Ops 6 e EA Sports FC 25, superando giochi molto popolari. Questo successo conferma l'ottima ricezione del titolo da parte della critica, compresi noi e dimostra un forte interesse per il franchise di Indiana Jones nel nostro paese.

Il posizionamento di Indiana Jones e L'Antico Cerchio nelle classifiche Xbox riflette l'apprezzamento degli utenti per questa nuova avventura action. Il gioco sembra aver conquistato sia i fan storici della serie che i nuovi giocatori, grazie alla sua formula che unisce azione, esplorazione e risoluzione di enigmi.

Il successo commerciale va di pari passo con il giudizio positivo della critica, confermando le aspettative per questo progetto sviluppato da MachineGames sotto l'egida di Bethesda e Microsoft. L'inclusione nel catalogo Game Pass ha sicuramente contribuito a rendere il gioco accessibile a un vasto pubblico fin dal day one.