Il tanto atteso "Indiana Jones e l'Antico Cerchio" si prepara a offrire un'esperienza senza precedenti per gli amanti dell'archeologo impersonato da Harrison Ford. Sviluppato da MachineGames sotto la supervisione di Bethesda Softworks, il titolo conterrà oltre tre ore di filmati, paragonabili alla durata di un intero film della saga.

Todd Howard, executive producer del progetto, ha rivelato in una recente intervista che il team ha lavorato duramente per catturare l'atmosfera e lo spirito dei film di Indiana Jones all'interno di un'esperienza che metta i giocatori nei panni del celebre archeologo. La sfida principale è stata quella di tradurre l'essenza cinematografica del franchise in un formato giocabile.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio conterrà oltre tre ore di filmati.

Una delle decisioni più importanti riguarda la scelta dell'attore protagonista. Nonostante le iniziali perplessità, Troy Baker è stato selezionato per interpretare Indiana Jones dopo un lungo processo di casting (il volto di Ford sarà ricostruito in CGI sopra alle riprese in motion capture eseguite dall'attore). Howard ha spiegato: "Per questo progetto e per l'epoca in cui è ambientato, abbiamo pensato di lanciare una rete piuttosto ampia". La decisione finale è stata presa dopo numerosi "test per trovare un attore capace di rappresentare al meglio l'essenza di Indiana Jones".

Il gioco si presenta come un action adventure in prima persona, con una forte componente narrativa. Le tantissime sequenze cinematografiche, unite al gameplay tipico di MachineGames, puntano tutto sul creare un'esperienza che farà sentire i giocatori protagonisti di un vero e proprio film di Indiana Jones.

Howard ha sottolineato l'importanza di catturare lo spirito giusto della serie, piuttosto che concentrarsi su una corrispondenza totale dello stile e della regia. Questo approccio ricorda le sensazioni provate dallo sviluppatore con la serie Fallout, un altro franchise noto per la sua atmosfera unica.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio (che potete prenotare su Amazon), infine, è stato confermato che girerà a 60 fps su Xbox Series X e S, garantendo una fluidità ottimale per l'azione frenetica tipica delle avventure dell'archeologo più famoso del cinema.