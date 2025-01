"Scusate, ma devo andare in prigione", sviluppatore indie di videogiochi chiede di pazientare

Lo sviluppatore indie Dizzie, autore dello sparatutto immersive sim Fortune's Run in accesso anticipato su Steam, è stato condannato a 3 anni di prigione. La notizia è stata annunciata dallo stesso Dizzie in un lungo messaggio alla community, spiegando che lo sviluppo del gioco verrà interrotto.

La condanna è legata a fatti risalenti a circa 5 anni fa, quando Dizzie conduceva "una vita molto diversa" prima di diventare sviluppatore di videogiochi. "Ero una persona molto violenta e ho fatto del male a molte persone nella mia vita", ha ammesso.

Nonostante la battuta d'arresto, Dizzie si è detto determinato a completare il gioco in futuro: "Sono estremamente appassionato di queste cose e non smetterò mai di creare giochi. Mi piacerebbe finire questo gioco, ma non so cosa succederà. Farò del mio meglio, perché amo questo gioco e voglio finirlo."

Lo sviluppo di Fortune's Run ha attraversato diverse difficoltà negli ultimi tempi:

L'altra sviluppatrice ha abbandonato il progetto

Dizzie è rimasto l'unico sviluppatore

Ha dovuto completare molto lavoro da solo prima della condanna

Nonostante ciò, il gioco ha avuto un buon riscontro commerciale: "Non sono più in difficoltà economiche, dato che il nostro gioco ha venduto bene", ha spiegato Dizzie.

Lo sviluppo di Fortune's Run rimarrà completamente fermo per i prossimi 3 anni, durante la detenzione di Dizzie. Non è chiaro cosa accadrà in seguito, ma lo sviluppatore si è detto fiducioso di poter riprendere i lavori una volta scontata la pena:

"Dovrei essere in grado di permettermi l'affitto una volta uscito, quindi c'è la possibilità che, se aspettate qualche anni, io sia in grado di completare l'uscita. In effetti, non sono rimasti molti contenuti su cui lavorare, nel tempo libero ho realizzato prototipi dei livelli mancanti."

Dizzie ha voluto ringraziare la community per il supporto ricevuto finora: "Siete i migliori e non sapete quanto impatto avete avuto sulla mia vita. Volevo solo avere la possibilità di fare qualcosa in cui fossi bravo! Beh, l'ho fatto, almeno in parte, e spero che vi sia piaciuto."

La vicenda di Fortune's Run rappresenta un caso piuttosto insolito nel panorama dello sviluppo videoludico indipendente. Nonostante le difficili circostanze personali, Dizzie sembra intenzionato a portare a termine il progetto in futuro.