Insurgency Sandstorm: l’FPS disponibile ora anche su console!

Insurgency Sandstorm, l’FPS di grande successo per PC, porta oggi la sua iper realistica interpretazione del moderno combattimento militare anche sulle console Playstation 4 e Xbox One.

I giocatori possono competere in PvP o fare amicizia in co-op attraverso ambientazioni urbane, passando da un obiettivo all’altro e sperimentando la brutalità dell’azione tattica letale che ha reso Sandstorm un fenomeno mondiale.

Il titolo FPS vi porterà in ambienti dilaniati dalla guerra di un conflitto attraverso una serie di intense modalità cooperative e multiplayer PvP caratterizzate da un’immersività senza precedenti, permettendo ai giocatori di sentire ogni proiettile e ogni impatto nel corso di feroci combattimenti ravvicinati.

Insurgency Sandstorm è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) insieme a versioni migliorate per PlayStation 5 e Xbox Series X con risoluzione 4K e 60 FPS. Ulteriori miglioramenti di nuova generazione, per supportare le funzionalità della console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, arriveranno nel 2022.