Internet Archive: disponibili 2500 nuovi giochi per MS-DOS

Internet Archive ha recentemente annunciato l'arrivo di altri 2500 giochi per il catalogo di MS-DOS. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Finalmente buone notizie per tutti i videogiocatori veterani appassionati di retrogaming. Internet Archive, uno degli archivi no-profit più celebri al mondo, ha annunciato nel corso delle ultime ore l’arrivo di ben 2500 giochi in aggiunto al suo già esistente catalogo per MS-DOS. La collezione, che rappresenta a oggi il più grande aggiornamento da parte di Internet Archive, comprende un ampio parco titoli, che spazia da quelli maggiormente blasonati, ad altri giochi un po’ meno conosciuti e di nicchia.

I titoli saranno giocabili semplicemente utilizzando il proprio browser, in totale comodità. In particolare Jason Scott, dipendente della stessa Internet Archive, ha voluto specificare che alcune emulazioni non rispecchieranno al 100% la fruibilità dei titoli originali e anzi saranno leggermente più lente, e che la compagnia si è comunque impegnata nel cercare tutti i relativi manuali, ove possibile.

Il lavoro di ricerca operato dalla stessa Internet Archive non è stato di certo dei più semplici: ricordiamo infatti che Microsoft ha supportato attivamente MS-DOS dall’agosto del 1981 fino a settembre del 2000, dovendo attingere da diverse versioni di titoli provenienti da diverse configurazioni hardware.

Lo stesso Jason Scott ha citato alcuni dei giochi recentemente aggiunti al catalogo MS-DOS, tra cui risaltano in particolare Super Munchers: The Challenge Continues, Digger, Alone in the Dark e tanti altri ancora. Potete trovare il catalogo completo dei titoli giocabili su Internet Archive a questo indirizzo.