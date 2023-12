Metroid Dread mai così conveniente! Costa solo 26€!

Se siete alla ricerca di un ottimo videogame per la vostra Nintendo Switch, con cui potrete impegnare questi giorni di festa che vi separano dal ritorno al lavoro o allo studio, allora vi suggeriamo di non perdervi questa occasione, perché su Amazon è in sconto al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 26,37€, lo splendido Metroid Dread, ultimo capitolo della popolare saga Nintendo con protagonista la tostissima Samus Aran. Un gioco che, anche in fase di recensione, abbiamo premiato con un sonoro 9, e che oggi è in sconto del 45% rispetto al suo prezzo originale!

Metroid Dread, chi dovrebbe acquistarlo?

Sequel diretto del leggendario Metroid Fusion, uscito oltre 20 anni fa su Game Boy Advance, Metroid Dread è un action adventure in stile metroidvania (e come poteva essere altrimenti?!), decisamente consigliato a quanti cercano un gioco divertente e impegnativo, caratteristiche sempre presenti nella saga di Metroid con le sue mappe labirintiche e i numerosi segreti che tengono incollati gli appassionati allo schermo capitolo dopo capitolo.

Si tratta, inoltre, di un titolo che non necessita in alcun modo di aver giocato al capitolo precedente per GameBoy (che dovreste poter recuperare tramite l'emulatore GameBoy presente su Switch!), visto che il team di sviluppo è stato capace di creare un gioco perfettamente autonomo sia dal punto di vista narrativo che delle meccaniche.

E che meccaniche! Avvincente, ricchissimo di segreti, e capace di offrire situazioni sempre sfidanti per il giocatore, Dread è indubbiamente uno dei migliori titoli mai usciti per Switch che, ne siamo certi, potrebbe divertire anche chi, magari, non si è ancora mai approcciato ad un capitolo della serie.

Divertente, longevo e con un gameplay coinvolgente e capace di tenervi incollati allo schermo, Metroid Dread è certamente un acquisto consigliatissimo che, visto il prezzo, vi suggeriremmo di acquistare subito, rimandandovi alla pagina Amazon del prodotto, dove potrete metterlo nel carrello e completare il vostro acquisto.

