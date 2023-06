Continuano i racconti provenienti dalla causa FTC contro Microsoft. Ieri ha testimoniato, attraverso un video, Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

Il responsabile PlayStation ha dichiarato quanto segue “Ho parlato con tutti i publisher e sono unanimemente contrari al Game Pass, perché distrugge il valore“. Una dichiarazione forte e decisa che mira totalmente negatività intorno al servizio di Microsoft.

Tuttavia i conti non tornano, considerando che Electronic Arts, Ubisoft, Paradox, Capcom, Take-Two, SEGA, 505 Games e tanti altri hanno più volte distribuito, anche al day one, giochi sul servizio di Xbox, ci verrebbe da chiederci con chi abbia parlato effettivamente Ryan per esprimere un giudizio di questa tipologia.

Persino Square-Enix, prima di stringere accordi con Sony per l’esclusione dei propri prodotti su Xbox, distribuiva regolarmente giochi sul GamePass e Sony stessa ha donato MLB The Show sul servizio in abbonamento.

Normalmente queste dichiarazioni vanno prese e riportate, ma è difficile non esprimere un’opinione con dei dati così palesi dinanzi a noi. È evidente che Jim Ryan stia provando in tutti i modi a bloccare l’acquisizione Activision-Blizzard, non sappiamo se ci riuscirà, ma certamente il suo pensiero non si può dire non sia abbastanza contraddittorio.