John Hight, volto di Warcraft, saluta Blizzard dopo 12 anni di leadership

John Hight, figura di spicco dell'universo di Warcraft presso Blizzard Entertainment, ha recentemente annunciato sul suo account personale X la decisione di lasciare la compagnia per "intraprendere una nuova missione". La notizia arriva dopo una lunga carriera, segnata da significative tappe professionali e personali che hanno modellato il panorama dei videogiochi.

Durante un'intervista estesa condotta l'anno scorso a BlizzCon ad Anaheim, California, Hight ha riflettuto sui suoi 12 anni al timone di Warcraft, in particolare di World of Warcraft. Ha parlato delle sfide e delle soddisfazioni che ha incontrato, e di ciò che spera sarà il suo lascito in Blizzard. Prima di questo incarico, Hight ha avuto una carriera variegata nell'industria dei videogiochi, lavorando per Sony su progetti chiave come God of War 3 e il lancio della PlayStation Network, oltre a essere stato produttore esecutivo in aziende del calibro di Atari ed Electronic Arts.

L'eredità che Hight desidera lasciare, però, va oltre i suoi successi professionali. "La mia eredità sono le persone che ho aiutato a crescere", ha affermato. Tra queste figura Xinghan "Jenova" Chen, che Hight ha incontrato quando Chen era uno studente graduate alla University of Southern California. Hight, all'epoca professore aggiunto, fu colpito dalla passione e dall'originalità delle idee di Chen, al punto da supportarlo nel sviluppo di Cloud, un gioco che tratta la vita interiore di un paziente ospedaliero.

Chen, insieme a Kellee Santiago, ha successivamente cofondato Thatgamecompany, lanciando giochi innovativi come Flow, Flower e Journey sulla PlayStation Network. Flow, in particolare, divenne il gioco più scaricato su PSN nel 2007, segnando un importante successo sotto la supervisione di Hight.

Un altro significativo ritorno influenzato da Hight è stato quello di Chris Metzen, una figura chiave nell'universo di Warcraft, il quale ha contattato personalmente Hight per discutere il suo rientro in Blizzard. Questo rientro ha culminato con l'annuncio di una trilogia di espansioni per World of Warcraft, accolta con grande entusiasmo dai fan durante l'ultima BlizzCon alla quale Hight ha partecipato.

John Hight ha lasciato un'impronta indelebile in Blizzard Entertainment, non solo attraverso i giochi che ha contribuito a creare e gestire, ma anche tramite il supporto e l'ispirazione che ha offerto ai suoi colleghi e collaboratori. La sua carriera, infatti, è stata definita non solo dai titoli di successo, ma soprattutto dalle persone che ha guidato verso la realizzazione delle loro visioni.