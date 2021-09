Jurassic Park: gli autori di Alien Isolation lavorano a un horror FPS, che sogno!

Un nuovo gioco di Jurassic Park potrebbe essere all’orizzonte. Attualmente siamo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi, ma una nuova voce di corridoio sembra spingere sulla possibilità di vedere un nuovo gioco ambientato nel parco più famoso del mondo in dirittura d’arrivo. Le particolarità, però, ci sono tutte. A partire dal genere fino ad arrivare al pubblico di riferimento.

Analizzando il rumor, diffuso comunque su 4Chan e ancora non accreditato da una fonte più affidabile, il gioco dovrebbe chiamarsi LOST World: Jurassic Park. La struttura sarebbe quella di un semi open world, con visuale in prima persona e i giocatori impersonerebbero un assassino su commissione che deve riuscire a sopravvivere sull’isola. Presenti anche delle meccaniche stealth e il gioco viene definito come “maturo” e ricco di elementi “gore”, con nemici simili a Velociraptor e T-Rex. Le piattaforme di destinazione sarebbero quelle “next gen”, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series e ovviamente PC. Sarebbero dunque tagliate fuori le console di vecchia generazione, anche se le motivazioni dietro questa scelta non sono riportate nel rumor.

Dietro a questo rumor su un nuovo gioco di Jurassic Park non sappiamo chi ci sia. La fonte, che resta ovviamente anonima, ha però parlato di un dettaglio importante. Il titolo sarebbe in realtà una sorta di horror, che spezzerebbe così l’atmosfera dei vecchi giochi e più in generale dell’intero film. Al lavoro ci sarebbero i creatori di Alien: Isolation, che nel 2014 hanno saputo concepire un ottimo gioco basato sul franchise, a tinte fortemente horror.

Ovviamente, come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Al momento infatti non c’è ancora la conferma di un nuovo gioco di Jurassic Park. Considerata la natura next gen del progetto, se esso fosse veritiero, ci sarà bisogno di attendere magari ancora qualche mese per un eventuale annuncio ufficiale.