Just Dance 2020 svelato durante l’E3 2019

Durante l'appena conclusa conferenza di Ubisoft all'E3 2019 è stato svelato al grande pubblico l'immancabile Just Dance 2020.

Tra un Watch Dogs Legion ed un Ghost Recon Breakpoint non poteva assolutamente mancare, durante la conferenza Ubisoft alla celebre kermesse di Los Angeles, Just Dance 2020, l’ultimo episodio della fortunatissima saga basate su danze e coreografie varie. Un annuncio che definire inevitabile è quasi riduttivo

A mettere in ulteriore risalto la presentazione del titolo è stato poi il fatto che la saga quest’anno festeggia i dieci anni dall’uscita del primo capitolo. Un traguardo decisamente considerevole, su cui non tutti avrebbero scommesso a quei tempi. Tanti auguri, quindi, al franchise di Ubisoft, che promette di fare veramente faville con Just Dance 2020.

In occasione della conferenza è stata inoltre annunciata anche la data di lancio del titolo. Just Dance 2020 uscirà infatti il prossimo 5 Novembre su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e, udite udite, l’intramontabile Wii. Ebbene si, a distanza di quasi 13 anni dal lancio sul mercato, la storica console Nintendo riceverà una propria personale versione di Just Dance 2020. Appena la proposta di gaming in streaming di Google sarà disponibile il titolo uscirà inoltre anche su Google Stadia.

Just Dance2020 conterrà 40 nuove canzoni e sarà inoltre possibile accedere a più di 500 tracce in costante aggiornamento con Just Dance Unlimited. Acquistando una copia del titolo per Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e Google Stadia sarà compreso un mese di sottoscrizione al servizio in abbonamento.

Tra le canzoni annunciate possiamo trovare best-seller come la hit kpop Kill this Love delle BLACKPINK, oppure God is A Woman di Ariana Grande e Bangarang di Skrillex ft. Sirah.

Che ne pensate di questo annuncio, acquisterete Just Dance 2020 su una delle tante console su cui sarà reso disponibile?