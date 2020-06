KFConsole: KFC entra nella next gen con 4K, 120 FPS e un forno

Con PlayStation 5 e Xbox Series X già belle che annunciate, la next gen videoludica si appresta a portare avanti il duello tra Sony e Microsoft che va avanti ormai da tre generazioni. Nelle scorse settimane, sembrava che SEGA potesse tornare alla ribalta con un annuncio rivoluzionario e tutti hanno pensato al ritorno della compagnia di Tokyo alla produzione di console; notizia smentita dopo poco. Ora però, sembra che un nuovo contendente voglia unirsi alla next gen, parliamo di KFC e della propria KFConsole.

Esatto, avete letto bene, la catena di fast food americana che è sbarcata anche in Italia da ormai qualche anno, ha pubblicato sui propri canali social quello che è a tutti gli effetti un video di presentazione della propria console da gaming chiamata: KFConsole. Il design di questa nuova macchina da gioco ricalca alla perfezione quelli che sono i tipici cesti in cui vengono proposte le porzioni a base di pollo ai clienti della catena fast food, ma le sorprese non finisco qua.

The future of gaming is here. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1 — KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020

Oltre al design della console, il trailer di presentazione continua mostrandoci le capacità tecniche di questa particolare macchina da gioco e le sua più che uniche caratteristiche. I giochi che usciranno su KFConsole gireranno con una risoluzione di 4K a 120 FPS, ma il punto forte dell’hardware made in KFC è la presenza di un forno, che permetterà ai giocatori di sfruttare il surriscaldamento della console per cuocere le tipiche ricette proposte dal fast food del Colonnello Sanders.

Sebbene sia creato tutto ad opera d’arte, parliamo di un annuncio ironico. Nonstante a fine video appaia una data di lancio, la KFConsole non arriverà veramente sugli scaffali dei negozi, lasciando spazio alle console di prossima generazione Sony e Microsoft, con quest’ultima compagnia che è subito stata al gioco commentando ironicamente il post di presentazione dell’hardware firmato KFC. Cosa ne pensate di questa fantomatica KFConsole?